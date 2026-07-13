Výprodej audiotechniky na Alze: Mimořádné slevy na sluchátka i reproduktory

Společnost Alza.cz spouští rozsáhlou slevovou akci zaměřenou na audio techniku a příslušenství pro poslech hudby. Zákazníci mají možnost pořídit si vybavení od renomovaných světových i populárních lokálních značek za výrazně výhodnějších podmínek. Akce pokrývá široké spektrum produktů od kompaktních modelů do uší až po masivní párty systémy. Nabídka je časově omezena do vyprodání skladových zásob.
Bezdrátová sluchátka přes hlavu
Náhlavní sluchátka zažívají stabilní zájem díky vysokému komfortu při dlouhodobém nošení a pokročilým technologiím, jako je aktivní potlačení okolního hluku (ANC). Tato kategorie nabízí vyvážený poměr mezi špičkovou reprodukcí zvuku a dlouhou výdrží baterie, což oceníte při práci i na cestách. Aktuální výběr zahrnuje modely pro náročné posluchače i cenově dostupné varianty.
- EarFun Wave Life black (-56 %)
- OneOdio Monitor 60 Misty Blue (-50 %)
- Philips TAH4209 modrá (-50 %)
- Marshall Monitor III A.N.C Black (-41 %)
- JBL Tune 770NC černá (-39 %)
- LAMAX HighComfort2 ANC Black (-39 %)
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Bezdrátová sluchátka do uší (TWS)
Kompaktní True Wireless sluchátka se stala nepostradatelným doplňkem pro každodenní fungování, sportovní aktivity i diskrétní poslech v hromadné dopravě. Vyznačují se minimálními rozměry, ergonomickým tvarováním a praktickými nabíjecími pouzdry, která výrazně prodlužují celkovou provozní dobu. V této kategorii lze nyní nalézt velmi zajímavé cenové poklesy.
- Soundpeats Air5 Cream (-58 %)
- OneOdio OpenRock E white (-57 %)
- PowerLocus Momo Open Ear (-52 %)
- Panasonic RZ-B110WDE-K černá (-45 %)
- Niceboy Beans 4 POP White (-41 %)
- Philips TAT2000 modrá (-40 %)
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Stylová a dětská sluchátka
Specifické designové řady sluchátek se zaměřují na unikátní barevná provedení, lifestylový vzhled nebo bezpečnostní parametry přizpůsobené pro mladší uživatele. Dětské modely často disponují omezením maximální hlasitosti pro ochranu sluchu, zatímco stylové verze sázejí na pastelové a výrazné odstíny, které podtrhnou osobní vkus.
- PowerLocus Buddy Kids Black/Orange (-54 %)
- Niceboy Sora Pink (-48 %)
- Philips TAE1105 bílá (-43 %)
- Vention ECHO LITE E11 Plus Blue (-31 %)
- JBL Tune Buds 2 tyrkysová (-30 %)
- JBL Live Beam 3 modrá (-29 %)
- Další slevy najdete zde
Pokročilé audio a sportovní modely
Vyšší modelové řady sluchátek přinášejí specifické konstrukční prvky navržené pro náročné nasazení při sportu nebo pro poslech ve vysokém rozlišení. Nabízejí zvýšenou odolnost proti potu a stříkající vodě, pevné uchycení kolem uší a optimalizované zvukové podání, které motivuje k lepším výkonům. Výrazné slevy se nevyhnuly ani těmto prémiovým zařízením.
- Niceboy Podsie 4 Black (-40 %)
- Skullcandy HESH 540 ANC černá (-39 %)
- Niceboy Pins 4 PRO White (-34 %)
- JLAB JBuds Lux ANC Headphones Graphite (-32 %)
- JBL SENSE LITE Black (-30 %)
- Sencor SEP 710BT černá (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Přenosné bezdrátové reproduktory
Kompaktní bluetooth reproduktory představují ideálního společníka na cesty, výlety do přírody nebo na pracovní stůl. Vyznačují se nízkou hmotností, snadnou přenositelností a zvýšenou odolností proti nepříznivým vlivům. I přes své menší rozměry dokážou překvapit čistým zvukem a stabilním bezdrátovým připojením s dlouhou výdrží.
- CONNECT IT Hyperbass ClipBEAT Černo-žlutý (-40 %)
- Sencor SIRIUS 2 OLIVE (-39 %)
- Niceboy Vulcan (-35 %)
- Niceboy Atom 4 Blue (-25 %)
- JBL Wind 3S Grey (-24 %)
- Sony SRS-XB100 černá (-22 %)
- Další slevy najdete zde
Výkonné audio systémy a doplňky
Pro ozvučení větších prostor, domácích oslav nebo venkovních setkání jsou ideální výkonné reproduktory s robustní konstrukcí. Tyto systémy disponují hlubokým basovým základem, vysokým výkonem a často i integrovaným světelným doprovodem pro navození správné atmosféry. Do této skupiny spadají i vybrané prémiové doplňky řady JBL.
- JBL PartyBox Encore Essential 2 (-41 %)
- JBL GO 4 Blue (-19 %)
- JBL Charge Essential 3 (-18 %)
- JBL SENSE PRO Grey (-17 %)
- JBL Tour One M3 Smart TX Latte (-14 %)
- Další slevy najdete zde
Všechny analyzované produkty se podařilo úspěšně roztřídit do výše uvedených tematických kategorií podle jejich konstrukce, primárního zaměření a technických parametrů.
Kompletní přehled akčních nabídek, podrobné specifikace a uživatelské recenze jsou k dispozici přímo na webu prodejce. Prohlédněte si celou nabídku a vyberte si audio vybavení na Alza.cz. Toto komerční sdělení bylo připraveno ve spolupráci se společností Alza.cz.
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