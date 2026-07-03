Vivo Y6a uspokojí nenáročné zájemce

• 3. 7. 2026#Android #Smartphony
Vivo Y6a uspokojí nenáročné zájemce

Vivo Y6a | Zdroj: Vivo

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Do segmentu základní třídy má namířena mobilní novinka od společnosti Vivo, která bez jakéhokoliv povyku do nabídky zařadila 5G model nesoucí označení Y6a. Telefon bude cílit na nejméně náročné uživatele, což jednoznačně potvrzuje seznam specifikací. Čínský producent u tohoto zástupce přímo vyzdvihuje vysoký jas displeje, zvýšenou odolnost nebo velkou baterii s dlouhou životností.

Neurazí, ani nenadchne

Vpředu je připraven 6,75palcový LCD displej s HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 1 200 nitů. Proděravený otvor nahoře uprostřed patří obyčejné 8MPx selfie kamerce. Uvnitř se nachází čipová sada Snapdragon 4 Gen 2 od Qualcommu, kterou doplňuje 8GB operační paměť RAM (+ 8 GB virtuálně) a 256GB interní úložiště.

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Vivo Y6a | Zdroj: Vivo

O pozornost si také říká 7 200mAh článek baterie podporující technologii rychlého 44W nabíjení. Výrobce dokonce slibuje výdrž až 1 800 nabíjecích cyklů po dobu šesti let. Na mobilní fotografování poslouží hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Uživatelským prostředím doprovází operační systém Android 16 pod platformou OriginOS 6.

Ze zbytku výbavy musíme ještě zmínit technologii NFC, boční skener otisků prstů, certifikace odolnosti (IP68, IP69) či stereo reproduktory s funkcí 400% hlasitosti. K prodejcům se dostanou tři barevné možnosti (černá, stříbrná, zlatá) za cenu v přepočtu 6 256 Kč.

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Vivo Y6a | Zdroj: Vivo

Zdroje: shop.vivo.com.cn, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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