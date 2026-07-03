Gemini přichází do mobilní aplikace Google Disk, nabídne analýzu dokumentů i pokročilé hledání

Zdroj: tomshardware
Google dost často představí nějakou novinku, která má dost omezení, například je určena pro konkrétní zemi nebo pár vybraných jazyků. Až časem dochází k rozšíření, navíc používá systém, kdy vylepšení není dostupné pro všechny, spíše se šíří mezi uživateli ve vlnách. Právě to je i případ AI novinek pro Google Disk.
Gemini jako asistent na dokumenty
V tomto případě nejde ani tak o úplně nové funkce, jelikož jsou nějakou dobu dostupné ve webovém rozhraní. Nově jsou ale přímo v mobilní aplikaci Google Disk. Integrace jako taková je relativně nenápadná a týká se dvou věcí. V první řadě se nabízí možnost shrnutí jakéhokoliv dokumentu, a to ho ani nemusíte otevírat, jak můžete vidět v nabídce pro konkrétní soubor na prvním snímku obrazovky níže.
Případně jde vyvolat i skrze hvězdu v horním pravém rohu. Otevře se menší okno s předchystanými možnostmi, ale klidně můžete zadat vlastní příkazy. Nabízí se i možnost rozšíření mini okna na celou obrazovku.
Druhá novinka je s tímto spojena a v podstatě nabízí komplexního asistenta nad celým diskem. Může posloužit i jako vylepšený nástroj pro hledání. Nachází se na běžné obrazovce složek v horním pravém rohu. Je zde i tak několik omezení. Tato integrace je dostupná jen pro 28 jazyků včetně češtiny a mohou ji používat ti, co mají předplatné Google AI Pro a Ultra, případně Enterprise (Standard and Plus) a Business (Standard and Plus).
Je zde možnost, že vylepšení mohou být u některých uživatelů již nějakou chvíli, případně si budete muset počkat, až na vás přijde řada. Nemusíte vyhlížet novou verzi aplikace, jelikož k aktivaci dochází skrze servery Googlu.
Zdroj: androidauthority.com
Komentáře