Oppo K15 přichází s aktivním chlazením a obří 8000mAh baterií

Zdroj: Oppo
Společnost Oppo již představila dva modely série K15, konkrétně se jednalo o Oppo K15 Pro a K15 Turbo. Nyní zde máme základní model Oppo K15, ale nejedná se o nudný kousek, spíše naopak.
LED i větrák
Hned na první pohled jde vidět, že se zde výrobce snažil i o design, a to i z pohledu LED. Sice to není nic ve stylu původních modelů Nothing, ale asi jde vidět inspirace. To není jediná zajímavost. Oppo K15 je vybaveno aktivním chlazením, tedy větráčkem pro snížení teploty během používání náročných aplikací nebo hraní. Neubralo se na odolnosti, ostatně mobil dostal certifikaci IP69.
Zdroj: Oppo
Aby toho nebylo málo, tak tento kousek dostal baterii o kapacitě 8000 mAh s podporou 80W nabíjení. Nejedná se ale o top model, o čemž svědčí procesor. Oppo použilo Dimensity 7360 v edici Super. Fotografická výbava čítá na zadní straně hlavní a ultra širokoúhlý snímač, přičemž všechny mají 50MPx snímače.
Oppo K15 má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 7 200 Kč bez daně a dalších poplatků. Zatím ale nevíme, kdy se dostane do Evropy a případně za jakou cenu.
Specifikace Oppo K15
- displej: 6,59 palců, AMOLED, FHD+ (2760 × 1256 px), 60/90/120 Hz, až 1200 nitů (špičkový)
- procesor: MediaTek Dimensity 7360 SUPER, 8 jader (4 velké + 4 malé), max. frekvence 2,5 GHz, GPU Arm Mali-G615 (1047 MHz)
- RAM: 12 LPDDR4X
- úložiště: 256 UFS 3.1 (bez podpory paměťových karet)
- Dual SIM: Nano-SIM / Nano-USIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (f/1.8, ekvivalent 26 mm, 5P objektiv, AF, 2osá OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, ekvivalent 16 mm, 6P objektiv, 143°)
- přední: 50 Mpx (f/2.0, ekvivalent 18 mm, 5P objektiv)
- zadní: 50 Mpx (f/1.8, ekvivalent 26 mm, 5P objektiv, AF, 2osá OIS)
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- IP69
- Konektivita: 5G NR (n1/n3/n5/n8/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n77/n78), 4G LTE (FDD 1/3/5/8/19/28, TDD 34/38/39/40/41/42/43/48), 3G WCDMA, 2G GSM, Wi-Fi 6 (802.11ax / 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Display, WLAN Sharing, 2×2 MIMO), Bluetooth (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0), GPS (L1+L5), BeiDou (B1I+B2a), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), A-GNSS, NFC (NFC-SIM na SIM1, HCE, eSE, OPPO Pay, eID), infračervený port (IR blaster), senzory (akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor přiblížení, senzor okolního světla, senzor barevné teploty), USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 158,30 × 75,13 × 8,27 mm (bílá) / 8,31 mm (šedá), cca 205 g (bílá) / cca 206 g (šedá)
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W rychlé nabíjení SUPERVOOC
Zdroj: fonearena.com
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