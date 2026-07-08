Google Keep konečně dostane vyhledávání přímo uvnitř poznámek [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz2
Aktualizováno 8. 7.
Už před rokem se ukázalo, že vývojáři Google Keep pracují na funkci pro hledání v samotným poznámkách. K uvolnění do stabilní verze ale nedošlo a na nějaký čas byly zdrojové kódy odebrány, ale nyní se opět ukazují. Tentokrát je funkce dopracovaná a jak můžete vidět, vyhledaný dotaz se navíc v poznámce ještě zvýrazní, takže i v delší poznámce najdete patřičnou část rychleji. Stále ale není dostupná ve stabilní verzi. Snad se brzy dočkáme.
Původní článek 18. 7. 2025
Naposled jsme vás informovali, že Google Keep již nepodporuje Apple Watch, ale třeba se to časem změní jinou aplikací, případně integrací do již existující. Dnes zde máme další změnu, která je sice drobná, ale rozhodně může být pro některé praktická.
Hledání
Samotná aplikace Google Keep disponuje mnoha funkcemi, ale stále není dokonalá. Navíc jde vidět, že Google přidává novinky spíše pozvolna a sporadicky. Nyní se ale pracuje na vyhledávání. Aplikace má jen základní, které pomáhá hledat napříč poznámkami, ale nově zde máme další.
Vyhledat nějaký text v aplikaci je jednoduché, ale nabídnou se jen poznámky, které obsahují danou část textu. Následně v konkrétní poznámce již musíte hledat sami. To se změní, jelikož do nabídky přibude možnost hledání, jak můžete vidět na obrázku níže. Vyhledávání textu se nabízí na prvním místě v kontextové nabídce.
Zatím se aplikace připravuje, ale asi začne veřejně testování, a to v dohledné době. Zatím ale nevíme, jak bude vypadat zvýraznění nalezeného textu.
Zdroje: androidauthority.com, androidauthority.com
Komentáře
david_38. 7. 2026, 20:31
U KEEpu mi chybí jedna jediná věc. Sdílení jednoho jediného „štítku“. Absolutně nechápu, proč není tato užitečná funkcionalita podporována. K čemu by to mohlo být dobré?
Co třeba záložka „mrazák“
Každý v rodině by přesně věděl co v mrazáku je a ve kterém šuplíku a položku by vymazal, či vyfotil a přidal dle skutečnosti.
Přemysl Vaculík8. 7. 2026, 21:29
Ale to tam jde. Stačí otevřít poznámku, pak tři tečky a přidat spolupracovníka.