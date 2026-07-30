Velké slevy na nářadí a příslušenství: Vybavte dílnu i zahradu výhodněji

Moderní akumulátorové nářadí nabízí maximální svobodu pohybu bez omezení napájecími kabely. Prodejce Alza připravil výrazné slevové akce na široké portfolio akumulátorových strojů i dílenského vybavení, které usnadní práci v dílně, na zahradě i na stavbě.
Akumulátorové nářadí a zahradní technika
Akumulátorový pohon představuje efektivní řešení pro mobilní práci v interiéru i exteriéru. Nabídka zahrnuje jak základní dílenské stroje v podobě vrtaček či brusek, tak i specializované zahradní nástroje a techniku s vysokým výkonem.
- WORX Okružní pila AKU 165 mm WX526.9 (bez AKU) (-51 %)
- EINHELL Kompresor ruční AKU CE-AP 18 Li-Solo, 2070110 (bez AKU) (-40 %)
- EINHELL Vrtačka AKU TE-CD 18/40 Li-Solo, 4513925 (bez AKU) (-37 %)
- WORX Vertikutátor AKU WG855E.9 (bez AKU) (-37 %)
- WORX Vysavač WX030 20V (bez AKU) (-37 %)
- EINHELL Vrtačka AKU s příklepem TE-ID 18 Li – Solo, 4513960 (bez AKU) (-37 %)
- EINHELL Set vrtačky + úhlové brusky AKU TE-TK 18/2 Li Kit CD+AG, 4257240 (1×4 Ah) (-34 %)
- EINHELL Stříkací pistole AKU TC-SY 18/60 Li-Solo, 4260025 (bez AKU) (-31 %)
- BOSCH GKS 185-Li (bez aku) Professional 0.601.6C1.224 (-29 %)
- EINHELL Horkovzdušná pistole AKU TE-HA 18 Li – Solo, 4520500 (bez AKU) (-28 %)
- BOSCH Hřebíkovačka GNH 18V-64-2 0.601.482.100 (bez AKU) (-27 %)
- WORX Nůžky na větve AKU WG330E.9 (bez AKU) (-26 %)
- Další slevy najdete zde
Dílenské vybavení, organizace a měřicí přístroje
Přesnost měření a přehledná organizace nástrojů jsou základními předpoklady efektivní práce v dílně. Vybavení zahrnuje přesnou laserovou i měřicí techniku, inspekční kamery pro těžko přístupná místa i odolné úložné boxy a opasky.
- VERK Inspekční kamera endoskopická USB 10 m 40012 (-55 %)
- Tvardy Momentový klíč T00022 (-45 %)
- W-STAR Inspekční kamera endoskopická WSP130 délka 5 m LCD display 1080P HD (-38 %)
- BOSCH Professional Kufr na nářadí systémový L-BOXX 374, 1.600.A01.2G3 (-35 %)
- KNIPEX Sada kleští na pojistné kroužky, 4 ks 00 19 56 (-28 %)
- BOSCH Belt 108 Systém Mobility BOSCH 1.600.A02.65N (-26 %)
- SEFIS Multifunkční pracovní opasek na nářadí (-25 %)
- FIELDMANN Box na nářadí kovový s kolečky FDN 4150, 50004671 (-21 %)
- EXTOL PREMIUM laser zelený liniový, křížový samonivelační, 1H 1V, 8823306 (-21 %)
- BOSCH Professional Klešťový multimetr GMC 600-15 0.601.077.600 (2xAA) (-10 %)
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Další zajímavé výběry
V nabídce akčního zboží nechybí ani bezpečnostní prvky a kovové kování. Využít lze zvýhodnění na Richter Czech RV.APOLLO.40.CRN.SU2 (-34 %) nebo na kování Richter Czech RV.12002.30.PZEL (-33 %). Pro bezpečné uložení klíčů je k dispozici bezpečnostní schránka ABUS KeyGarage 787 LED (-22 %).
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