Grok dostává Build Mode se kterým vytvoříte web nebo aplikaci pomocí textového zadání

Zdroj: Bloomberg
xAI rozšiřuje možnosti svého chatbota Grok o novou funkci Build Mode, která umožňuje vytvářet webové stránky, jednoduché aplikace, hry nebo interaktivní panely pouze pomocí textových pokynů. Novinka je zatím dostupná v ranné betě pro předplatitele SuperGrok Heavy na webu i v aplikacích pro Android a iOS.
Grok Build se představuje
Build Mode funguje na principu takzvaného vibe codingu, kdy uživatel místo programování pouze popisuje, co chce vytvořit. Grok následně zobrazí funkční náhled přímo v okně chatu. Projekt lze průběžně upravovat dalšími pokyny v běžné řeči. Stačí například požádat o změnu barev, přidání nové funkce nebo úpravu rozložení a AI změny okamžitě zapracuje. Není přitom potřeba psát jediný řádek kódu.
Podle xAI dokáže Build Mode vytvářet několik typů projektů. Patří mezi ně například osobní webové stránky, kalkulačky, plánovače úkolů, různé interaktivní nástroje, jednoduché hry nebo živé dashboardy zobrazující data v reálném čase. Hotový projekt lze následně publikovat pomocí odkazu grok.me nebo propojit s vlastní internetovou doménou.
Novinka staví Grok do přímé konkurence nástrojů, jako jsou ChatGPT Codex, Claude Artifacts nebo Google AI Studio. Cílem je zpřístupnit tvorbu aplikací i lidem bez programátorských zkušeností a odstranit nutnost instalovat vývojářské nástroje nebo řešit konfiguraci prostředí. Funkce je zatím dostupná pouze předplatitelům SuperGrok Heavy, takže si ji může vyzkoušet jen omezený okruh uživatelů.
Zdroj: androidheadlines.com
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