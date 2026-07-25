Velká letní vlna slev na Alze: Batohy, kufry a krosny až o 69 % levněji

Sezóna letních dovolených a výletů je v plném proudu, a pokud ještě nemáte kompletní výbavu na cesty, nyní je ideální příležitost k nákupu. Společnost Alza.cz si připravila rozsáhlou vlnu slev, která pokrývá vše od městských batohů přes odolné krosny až po praktické sady cestovních kufrů. Přinášíme vám přehled těch nejzajímavějších kousků, které se vyplatí zařadit do vašeho cestovního arzenálu.
Batohy pro každou příležitost
Ať už vyrážíte do přírody, do školy, nebo do práce, kvalitní batoh je základem úspěšného výletu. Aktuální nabídka na Alza.cz zahrnuje stylové modely s vysokou odolností a promyšlenou vnitřní organizací, které uleví vašim zádům na každém kroku.
- Meatfly Manny, Royal Blue / Black (-69 %)
- Meatfly Basejumper, Grey Heather / Aqua 22 l (-49 %)
- Meatfly Basejumper, Yellow Dots 22 l (-30 %)
- Naturehike Far mountain 25 l, 430 g, žlutý (-27 %)
- Merco Rock 50 černá (-23 %)
- Samsonite GUARDIT 3.0 Laptop Backpack/WH 15.6″ Black (-22 %)
- Deuter Bike I 20 černý (-21 %)
- Naturehike Helium 40 l, vel. L, černý (-21 %)
- Mammut Aenergy 18 black (-20 %)
- Nitro Mojo Rosin (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Cestovní kufry a zavazadla
Chystáte se na prodloužený víkend nebo na delší dovolenou letadlem? Spolehlivý kufr s dobrou mobilitou a pevnými zipy je klidným společníkem na cestách. Vybrat si můžete samostatná kabinová zavazadla i celé výhodné sady.
- BERTOO Torino Kabinový kufr – black/black 36 l (-44 %)
- Aga Travel Sada cestovních kufrů MR4651 Černá (-40 %)
- Aga Travel MR4651 tmavě modrá 93 l 63 l 33 l (-34 %)
- KONO 2591 Kufr spinner 55 cm, černý (-33 %)
- T-class® Sada 3 kufrů 2011 champagne (-28 %)
- Aga Travel Sada cestovních kufrů MR4650 Modrá (-28 %)
- Aga Travel Sada cestovních kufrů MR4652 Černá (-22 %)
- AlzaGuard Traveler Suitcase, 3pcs set – černý (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Turistické krosny a outdoorové vybavení
Pro náročné výšlapy do hor je nutné mít vybavení, které rozloží zátěž a ochrání vaše věci před nepřízní počasí. Špičkové krosny a vodotěsné vaky nyní pořídíte za zlomek původních cen.
- Osprey Aura Ag 50 Enchantment Purple WM/WL (-44 %)
- Naturehike nafukovací vodotěsný vak růžový, 18 l (-38 %)
- Osprey Atmos Ag 50 Mythical Green S/M (-36 %)
- Sea to Summit Big River Dry Bag – hnědý, 20 l (-23 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V nabídce nechybí ani specializované doplňky pro menší výlety, sportovní aktivity a bezpečné uložení osobních věcí na těle.
Všechny produkty a mnohem více naleznete přímo na Alza.cz. S Alza.cz máte jistotu, že vaše výlety budou vždy pohodlné a stylové.
Komentáře