AI Grok konečně míří i do evropských vozů Tesla

Automobilka Elona Muska zahájila plošné rozšiřování AI modelu Grok do nových oblastí. Evropští řidiči si tak konečně vyzkouší pokročilý AI model přímo ve svých vozech. Na Českou republiku se však bohužel stále nedostalo.
Grok v evropských teslách
O tom, že model umělé inteligence Grok od společnosti xAI zamíří do elektromobilů kalifornské automobilky jsme vás informovali již v březnu minulého roku. Nedlouho poté se tak skutečně stalo, avšak s drobným háčkem. Populární AI model totiž tehdy zamířil pouze do vozů Tesla v Severní Americe a na starý kontinent se „zapomnělo“.
Nyní však přichází dobrá zpráva i pro evropské řidiče. V nejnovější aktualizaci se Groku dočkali i majitelé elektromobilů Tesla v celkem devíti evropských zemích, a to konkrétně ve Velké Británii, Irsku, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Itálii, Francii, Portugalsku a Španělsku. Ostatní, včetně českých zájemců si stále musí počkat.
Hlavním rozdílem mezi AI modelem Grok a standardními hlasovými asistenty v konkurenčních vozech je možnost Groku čerpat informace v reálném čase. To umožňuje řidiči získávat cenné podrobnosti či například detaily o destinaci bez puštění volantu.
Grok zvládá také navrhování a změnu tras podle vašich zájmů. Stačí mu třeba říct, na co zrovna máte chuť. V poslední době však model čelí také ostré kritice zejména kvůli svém „Unhinged“ režimu, v rámci kterého se dokáže změnit i na velmi vulgárního společníka.
