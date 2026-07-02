SmartAI V6 láká na sací výkon 65 kPa i výdrž až 80 minut. Bezdrátový vysavač který chce konkurovat zavedeným značkám nyní ve slevě KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 2. 7. 2026#Příslušenství
SmartAI V6 láká na sací výkon 65 kPa i výdrž až 80 minut. Bezdrátový vysavač který chce konkurovat zavedeným značkám nyní ve slevě

Bezdrátové tyčové vysavače dnes patří mezi nejrychleji rostoucí kategorii domácích spotřebičů. Výrobci se předhánějí především v sacím výkonu, výdrži na baterii a jednoduché údržbě. Právě na tyto parametry sází také model SmartAI V6, který nabízí motor o příkonu 650 W, deklarovaný sací výkon 65 kPa a provoz až 80 minut na jedno nabití.

SmartAI V6 přináší vysoký sací výkon za rozumnou cenu

Výrobce zároveň zdůrazňuje, že nejde pouze o samotný produkt, ale o dlouhodobou podporu. Součástí nabídky je dvouletý servis zdarma, nepřetržitá zákaznická podpora, dostupnost náhradních dílů i příslušenství po skončení záruky a expedice z německého skladu.

Vysavač láká především na vysoký sací výkon

Nejvýraznějším parametrem modelu SmartAI V6 je maximální sací výkon 65 kPa, který jej podle výrobce řadí mezi výkonnější bezdrátové vysavače ve své třídě. O pohon se stará motor s příkonem 650 W, jehož cílem je zajistit dostatek výkonu nejen na tvrdých površích, ale také při vysávání koberců nebo zvířecích chlupů.

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Parametry na papíře samozřejmě ještě nemusí vypovídat o skutečném výkonu při běžném používání. Ten ovlivňuje například konstrukce hubice, filtrace nebo způsob regulace výkonu. Přesto jde o hodnoty, které naznačují, že výrobce míří i na náročnější uživatele.

Až 80 minut provozu díky baterii s kapacitou 24 000 mAh

Druhým důležitým argumentem je výdrž na baterii. SmartAI V6 využívá akumulátor s celkovou kapacitou 24 000 mAh a podle výrobce zvládne pracovat až 80 minut na jedno nabití. To by mělo postačit i pro úklid většího bytu nebo rodinného domu bez nutnosti průběžného dobíjení.

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Skutečná výdrž se ale bude odvíjet od zvoleného režimu. Maximální výkon totiž zpravidla znamená vyšší spotřebu energie, zatímco při běžném úklidu lze očekávat delší provoz.

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Výrobce slibuje dlouhodobou podporu i po skončení záruky

Vedle samotných parametrů se SmartAI snaží odlišit také servisními službami. Firma nabízí dvouletý bezplatný servis, zákaznickou podporu dostupnou 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a deklaruje, že náhradní díly i příslušenství budou dostupné také po vypršení záruční doby.

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To je oblast, která bývá u levnější elektroniky často opomíjená. Možnost dokoupit baterii, filtry nebo další příslušenství může výrazně prodloužit životnost celého zařízení.

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Konkurence je silná, rozhodne praxe

Na trhu dnes dominují značky jako Dyson, Dreame, Roborock nebo Samsung, které kromě samotného výkonu nabízejí také propracovaný ekosystém příslušenství a dlouhodobě ověřené zkušenosti uživatelů.

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SmartAI V6 proto bude muset přesvědčit především skutečnými výsledky při každodenním používání. Na papíře však nabízí kombinaci vysokého sacího výkonu, dlouhé výdrže a nadstandardní poprodejní podpory, která z něj dělá zajímavou alternativu v segmentu bezdrátových tyčových vysavačů.

Vysavač SmartAI V6 můžete zakoupit během akčního období za zvýhodněnou cenu – v přepočtu zhruba 2 000 Kč, pro uplatnění slevy použijte kódy: CD11VIO a VIOCD11. Zakoupit ho můžete na tomto odkazu.

 

Parametr Popis
Model SmartAI V6
Typ Bezdrátový tyčový vysavač
Výkon motoru 650 W
Maximální sací výkon 65 kPa
Doba provozu Až 80 minut
Kapacita baterie 24 000 mAh
Napájení Dobíjecí Li-Ion akumulátor
Určení Tvrdé podlahy, koberce, zvířecí chlupy, běžný úklid domácnosti
Záruka 2 roky
Servis Bezplatný servis po dobu záruky
Zákaznická podpora 24/7 podpora s živým operátorem
Náhradní díly Dostupné i po skončení záruky
Příslušenství Dostupné jako náhradní díly
Odeslání Expedice z německého skladu každý pracovní den
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