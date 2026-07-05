Android 17 výrazně ztíží prolomení PINu. Po 20 chybných pokusech telefon uzamkne

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google v Androidu 17 výrazně posílí ochranu telefonu pomocí uzamčení. Nový systém výrazně omezí počet pokusů o zadání PINu, čímž zkomplikuje útoky hrubou silou, tzv. brute force metodou, při kterých se útočník snaží postupně zkoušet různé kombinace.
Android 17 přinese lepší ochranu proti prolomení pinu
Současný Android 16 dovoluje během pěti let až 1800 pokusů o zadání PINu. Android 17 tento limit dramaticky sníží. Nově bude možné zadat pouze šest PINů během první minuty, sedm během šesti minut, osm během 25 minut a celkem jen 12 pokusů za 24 hodin. Celkový limit pak klesne na pouhých 19 pokusů. Po 20 chybných zadáních se telefon uzamkne.
Google tím výrazně ztěžuje práci nejen útočníkům, ale i specializovaným nástrojům pro prolomení zabezpečení, jako jsou zařízení společnosti Cellebrite.
Novinkou je také detekce opakovaných chybných PINů. Pokud uživatel omylem několikrát zadá stejný nesprávný kód, Android jej započítá pouze jednou. Funkce má zabránit tomu, aby se uživatel kvůli nepozornosti zbytečně připravil o omezený počet pokusů. Tato ochrana rovněž myslí na to, že se váš telefonu může dostat do rukou malému dítěti, které se na vaší uzamčené obrazovce náležitě vyřádí.
Google změnu odůvodňuje statistikami, které nejsou příliš lichotivé a poukazují na nutnost zabezpečení navýšit. Mnoho lidí používá snadno odhadnutelné kombinace, například datum narození nebo jiné jednoduché kombinace. Čím více pokusů má útočník k dispozici, tím větší je šance, že správný PIN uhodne.
Zároveň připomíná, že šestimístný PIN nabízí výrazně vyšší ochranu než čtyřmístný. Zatímco čtyřmístný kód má pouze 10 000 možných kombinací, u šestimístného jejich počet narůstá na jeden milion. Právě proto Google doporučuje při nastavování telefonu vždy zvolit delší variantu.
Zdroj: phonearena.com
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