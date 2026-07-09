Chcete nový Samsung mezi prvními? Zapojte se do soutěže dřív, než se vůbec představí KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 9. 7. 2026#Android #Smartphony
Chcete nový Samsung mezi prvními? Zapojte se do soutěže dřív, než se vůbec představí

Samsung chystá něco velkého. Představení novinek se blíží a vy můžete jednu vyhrát. Mobil Pohotovost spouští soutěž o zcela nový Samsung, který se představí ve středu 22. července. Jakmile se začne prodávat, můžete ho mít mezi prvními v kapse. Zapojit se do soutěže může každý, stačí jen vyplnit e-mail a krátký dotazník.

Očekává se, že Samsung představí nové přírůstky do portfolia řady Galaxy, která definovala celou kategorii skládacích telefonů. Těšit se můžeme na zcela novou generaci zařízení Galaxy v novém inovativním designu, která má zároveň nastavit nový standard v éře AI. Rozhodně se tak dočkáme nejzajímavějších smartphonů letošního léta.

Jak se zapojit do soutěže?

Chcete tu nejzajímavější novinku vyhrát? Stačí se na mp.cz/galaxyunpacked zaregistrovat pomocí svého e-mailu a následně vyplnit jednoduchý dotazník, který vám dorazí do schránky. Tak snadné to je. Navíc budete mít jistotu, že vám neuniknou žádné další novinky ze světa Samsungu.

  1. Zaregistrujte svůj e-mail na mp.cz/galaxyunpacked
  2. Potvrďte svůj e-mail
  3. Vyplňte jednoduchý dotazník
  4. Jste ve hře o zcela nový Samsung

Ale pozor – čas máte do středy 22. 7. do 15:00, tedy přesně do chvíle, kdy začíná premiéra Galaxy Unpacked. Vítěz bude vylosován nejpozději do týdne od skončení soutěže a bude kontaktován na zadaný e-mail. Výhrou je nový telefon Samsung dle vlastního výběru v hodnotě do 35 000 Kč.

Sledujte premiéru živě

Premiéru nového Samsungu můžete sledovat ve středu 22. července od 15:00 na stránce mp.cz/galaxyunpacked, kam bude krátce před začátkem streamu přidáno video pro živé sledování události.

 

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