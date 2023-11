Apple Card jako horký brambor, končí partnerství s Goldman Sachs

Zdroj: Apple

Apple již nějakou dobu nabízí platební možnosti, ale až relativně nedávno vstoupil do finančního světa s trochu ambicióznějším projektem Apple Card. V tomto případě ale potřeboval partnera v podobě nějaké banky nebo vydavatele platebních karet. Nakonec do společného byznysu šla banka Goldman Sachs, ale jak se ukazuje, nebylo to moc šťastné rozhodnutí a nakonec zde máme i ukončení vztahu.

Goldman Sachs zkoušel prodat svůj podíl

Apple Card je značně zjednodušená a více zabezpečená kreditní karta, která má velmi podstatný program „cash back“, tedy možnost získat nějaké to procento z ceny nákupu zpět. V případě nákupu u Applu je toto procento ještě větší. Po nějakou dobu se projekt jevil jako velmi zajímavý, ale nakonec Goldman Sachs začal na tomto projektu ztrácet peníze.

Dokonce jsou zde informace, že se snažil projekt a samotné partnerství prodat konkurenci, respektive se zbavit projektu. Údajně proběhlo jednání s American Express, ale tato společnost měla vyjádřit obavy o ztrátovosti Apple Card. Nakonec se dozvídáme, že Apple ukončuje partnerství s Goldman Sachs, ale nebude se jednat o rychlý proces. V tomto případě se bavíme o časovém rozmezí 12 až 15 měsíců. Sice ukončení bylo podáno ze strany Applu, ale asi se jedná o dohodu s Goldman Sachs. Apple zde má větší práva, jelikož je majitelem projektu.

Samozřejmě vzniká otázka, kdo bude novým partnerem u Apple Card. Nabízí se rovnou několik bank nebo firem, ale Apple musí myslet i na rozmach do zahraničí. Některé firmy by ho totiž značně omezily a uzavřely na americkém trhu. Současně se ale šeptá o „Project Breakout“, který by měl řešit mnoho finančních problémů, tedy že by Apple ve výsledku nepotřeboval partnera a sám se stal konkurencí v této oblasti pro firmy jako American Express, Synchrony Financial, Discover a další.

