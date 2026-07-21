Alza drtí ceny: Velký přehled slev na auto-moto výbavu, akční kamery i dílenskou techniku

Sezóna cestování, výletů a údržby vozidel či motocyklů přináší celou řadu možností, jak doplnit výbavu za výrazně výhodnější ceny. Společnost Alza spustila rozsáhlou slevovou akci zaměřenou na praktické vybavení pro motoristy, cestovatele i kutila. V nabídce se nachází kompresory, autokamery, chladicí boxy i profesionální vysokotlaké čističe.
Vybavení pro cestování a kempování
Delší cesty autem i pobyty v přírodě vyžadují spolehlivé chlazení potravin a přehlednou navigaci. Aktuální výběr přináší řešení pro udržení maximálního komfortu na cestách bez ohledu na cíl destinace.
- Mestic Coolbox compressor MCCP-35 AC/DC (-8 %)
- Pinnacle Prudence 66 l lime (-39 %)
- Pinnacle Prudence 66 l navy (-39 %)
- Pinnacle Prudence 66 l hydra (-39 %)
- Garmin Montana 710 Topo EU (-8 %)
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Výbava pro motocyklisty
Jízda v jedné stopě vyžaduje důraz na bezpečnost, záznam trasy i praktické příslušenství. Akční nabídka zahrnuje pokročilé kamerové systémy i doplňky pro každodenní vyjížďky.
- Duální kamerový systém na motocykl Secutek F9-TPMS (-91 %)
- SEFIS Basic 2 univerzální držák láhve na motocykl (-28 %)
- Finish Line Easy Pro Brush Set kartáče (-29 %)
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Péče o vůz a autoelektrika
Pravidelná údržba automobilu a spolehlivá palubní elektronika jsou základem bezproblémového provozu. Slevy se vztahují na startovací prvky, napájení i řešení pro organizaci interiéru.
- Altabebe 1101 Organizér do auta (-20 %)
- Kleště zesílené do 1200A 2ks (-53 %)
- Výstražné světlo oranžové, 6x LED SLIM (-28 %)
- ACI sada plastových příchytek, s nářadím (-24 %)
- VARTA LFS60, baterie 12V, 60Ah (-22 %)
- AlzaPower FM Transmitter F120 černý (-10 %)
- AlzaPower FM Transmitter F140 černý (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Nářadí a garážová technika
Pro vybavení dílny i servisní úkony jsou připraveny akční ceny na diagnostické sady, akumulátorové nářadí a vysokotlaké myčky pro kompletní očistu vozidel.
- Sixtol Sada pro testování komprese benzínových motorů Mechanic Engine Tester 4, 0–20 bar, 4 ks (-74 %)
- GÜDE Rázový utahovák AKU BSS 18 1/4-0 BL (bez AKU) (-30 %)
- NILFISK Vysokotlaký čistič Core 140-6 Powercontrol Premium Car Wash (-20 %)
- KÄRCHER Vysokotlaký čistič K 7 Comfort Premium Connect *EU (-11 %)
- ALZATOOLS Kompresor AKU 20V CAP20V BatteryONE 20V (bez AKU) (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněného zboží naleznete na webu Alza.cz, kde probíhá tato nákupní akce.
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