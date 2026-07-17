Realme C100x nadchne pořádnou baterií

Realme C100x | Zdroj: Realme
Pro nenáročné uživatele si čínská společnost Realme připravila mobilní novinku s označením C100x. Nejnovější přírůstek navazuje na ostatní zástupce v aktuální sérii C100, přičemž v dnešním případě bude model vynikat především nadstandardní výdrží. Ovšem designová stránka nepřináší nic velkolepého a ani ostatní výbavové prvky nepřekročí hranici střední třídy.
Lepší základ
Realme C100x získal 6,81palcový LCD displej, který přináší HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Ve „Waterdrop“ výřezu se nachází obyčejná 5MPx selfie kamerka. Do vnitřní části si cestu našel procesor T7250 od Unisoc. Ke všemu k dispozici je pouze jedna paměťová konfigurace (4 + 64 GB). Samozřejmě neschází slot pro paměťovou microSD kartu a virtuální rozšíření paměti RAM o 8 GB.
Největší pozornost si zaslouží bateriový článek o velikosti 8 000 mAh, u kterého najdete rychlé 45W nabíjení a reverzní 6W dobíjení. Uživatelským prostředím doprovází operační systém Android 16 v rámci rozhraní Realme UI. Zadní část nabízí dva objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx snímačem. Samotná konstrukce potěší získanými certifikacemi odolnosti IP64 a MIL-STD-810H.
Ze zbytku specifikací lze dodat boční snímač otisků prstů a 3,5mm audio jack. Prodejní cena po přepočtu vychází na 3 187 Kč. Vybírat půjde ze dvou barevných provedení – modré, zlaté.
Zdroje: realme.com, gsmarena.com, fonearena.com, gizmochina.com
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