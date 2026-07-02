Tuhle krabičku nevyhazujte. PanzerGlass přišel s geniálním řešením, jak nalepit sklo na telefon KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 2. 7. 2026#Příslušenství
Tuhle krabičku nevyhazujte. PanzerGlass přišel s geniálním řešením, jak nalepit sklo na telefon

Nalepit si ochranné sklo na telefon v domácích podmínkách není pro každého jednoduchá disciplína. PanzerGlass ale přichází s řešením, které celou aplikaci extrémně zjednodušuje. Nová verze jejich ochranného skla totiž dorazila s bezprašným instalačním boxem – stačí zatáhnout jeden pásek a sklo je dokonale nalepené.

Obal, který hned nevyhodíte

Největší inovace se tentokrát skrývá v samotném balení. PanzerGlass se dlouhodobě zaměřuje na udržitelnost, a proto je nový instalační box vyroben z recyklovaného papíru a tvoří ho přímo samotné prodejní balení. Místo toho, abyste krabičku po rozbalení vyhodili do koše, proměníte ji v inteligentní nástroj pro aplikaci skla.

Celý proces je navíc maximálně jednoduchý a rychlý. Očištěný telefon jednoduše vložíte do boxu, zaklapnete víko a zatáhnete za pásek. To je vše. Právě tímto pohybem se automaticky odstraní vnitřní krycí fólie a sklo se přesně usadí na displej. Celou instalaci tak zvládne doma u stolu během několika sekund úplně kdokoli.

Že je proces aplikace opravdu jednoduchý, se můžete přesvědčit i v následujícím videu:

Pro nejnovější iPhony i Samsungy v různých variantách

Nový bezprašný instalační box najdete v balení ochranných skel pro ty nejnovější vlajkové lodě Samsungu a Applu, konkrétně pro řadu Samsung Galaxy S26 a také pro kompletní rodinu iPhone 17 (včetně modelů Pro a Air). Najde se nicméně i verze skla pro starší iPhony 16e, 14, 13 a 13 Pro.

Myslelo se i na různé varianty skel, tudíž v novém balení můžete pořídit jak klasické čiré sklo, tak i verzi Privacy, která skryje obsah vaší obrazovky před zvědavými pohledy okolí. Pro ty nejnáročnější je pak instalační box k dispozici také u špičkového skla PanzerGlass Ceramic II.

Tuhle krabičku nevyhazujte. PanzerGlass přišel s geniálním řešením, jak nalepit sklo na telefon

PanzerGlass Ceramic II: Nový standard v extrémní odolnosti

Prémiové sklo Ceramic II představuje absolutní vrchol v portfoliu PanzerGlass – je až 5× odolnější než dosud nejsilnější ochranná skla této značky a je vyrobeno z certifikovaného japonského materiálu NANOCERAM. Ten díky pokročilé nanokrystalizační technologii obsahuje neviditelné krystaly, které efektivně zamezují šíření mikroprasklin. Sklo tak bez poškození odolá i testu v podobě pádu 320gramové ocelové koule z výšky 2,5 metru. Navíc potěší antireflexní úpravou, která zaručuje perfektní čitelnost displeje i na přímém slunci.

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