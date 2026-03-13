SpaceX staví město budoucnosti i kosmodrom zároveň

Zdroj: SpaceX

Starbase není pouze o raketách. Společnost SpaceX v texaském Boca Chica vybudovala z ničeho celé město a kosmodrom v jednom. Mimo ambiciózních cílů, jako jsou lety na Měsíc a Mars, však bude Starbase sloužit i pro rozvoj projektu Starlink.

Starbase se rozrůstá, Starlink V2 bude

Dříve tu byl pouze písek a bláto. Dnes zde stojí plnohodnotné a úřady oficiálně schválené město se dvěma startovacími věžemi, továrnou na rakety Starship, vlastní samosprávou a zejména obřími ambicemi. Starostou a dalšími funkcionáři jsou samotní zaměstnanci společnosti, což jí významně ulehčuje veškeré schvalovací procesy.

Mimo cíle, jako jsou Mars a Měsíc, se Starbase těší velkému rozmachu i díky Starlinku. Právě nadcházející satelity nové generace Starlink V2 jsou příliš velké na to, aby je společnost vypouštěla z rakety Falcon 9. SpaceX tak plánuje již od poloviny roku 2027 zahájit starty nových satelitů na raketách Starship přímo ze Starbase, kde zmíněnou raketu vyvíjí.

spacex starbase 4096x2731x

Zdroj: SpaceX

Starlink V2 ale rozhodně není jen o větších satelitech. Nová generace má přinést přímé satelitní připojení do chytrých telefonů bez nutnosti speciálního hardwaru. Na příklad ve spolupráci s Deutsche Telekom chystá SpaceX pokrýt poslední „slepá“ místa v Evropě, jak jsme vás již informovali. Projekt Starlink ale ve svých vlacích testují například i České dráhy.

Zdroje: teslarati.com, tesery.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

