SpaceX staví město budoucnosti i kosmodrom zároveň

Zdroj: SpaceX
Starbase není pouze o raketách. Společnost SpaceX v texaském Boca Chica vybudovala z ničeho celé město a kosmodrom v jednom. Mimo ambiciózních cílů, jako jsou lety na Měsíc a Mars, však bude Starbase sloužit i pro rozvoj projektu Starlink.
Starbase se rozrůstá, Starlink V2 bude
Dříve tu byl pouze písek a bláto. Dnes zde stojí plnohodnotné a úřady oficiálně schválené město se dvěma startovacími věžemi, továrnou na rakety Starship, vlastní samosprávou a zejména obřími ambicemi. Starostou a dalšími funkcionáři jsou samotní zaměstnanci společnosti, což jí významně ulehčuje veškeré schvalovací procesy.
Mimo cíle, jako jsou Mars a Měsíc, se Starbase těší velkému rozmachu i díky Starlinku. Právě nadcházející satelity nové generace Starlink V2 jsou příliš velké na to, aby je společnost vypouštěla z rakety Falcon 9. SpaceX tak plánuje již od poloviny roku 2027 zahájit starty nových satelitů na raketách Starship přímo ze Starbase, kde zmíněnou raketu vyvíjí.
Starlink V2 ale rozhodně není jen o větších satelitech. Nová generace má přinést přímé satelitní připojení do chytrých telefonů bez nutnosti speciálního hardwaru. Na příklad ve spolupráci s Deutsche Telekom chystá SpaceX pokrýt poslední „slepá“ místa v Evropě, jak jsme vás již informovali. Projekt Starlink ale ve svých vlacích testují například i České dráhy.
Zdroje: teslarati.com, tesery.com
