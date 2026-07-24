HMD oznamuje odolnou Nokii 123 Shield se základem

• 24. 7. 2026#Ostatní
HMD oznamuje odolnou Nokii 123 Shield se základem

Nokia 123 Shield | Zdroj: HMD

Z dílny společnosti HMD vychází nový mobilní přírůstek pod legendární značkou Nokia. Na mobilních pultech se brzy konkrétně ukáže tlačítkový model s názvem Nokia 123 Shield, u kterého tentokrát lákají především na nadstandardní odolnost vůči vodě a prachu. Samozřejmostí je jednoduché zpracování, uvnitř pouze základní výbava nebo velmi nízká prodejní cena.

Nečekejte zázraky

U telefonu po technické stránce padla sázka na 2,4palcový displej s QVGA rozlišením (320 x 240 pixelů), pod nímž se nachází procesor SC6531E od Unisoc. Paměťová konfigurace je složena z 4MB paměti RAM a 4MB uživatelského úložiště podporující 32GB paměťové microSD karty.

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Nokia 123 Shield | Zdroj: HMD

Článek baterie o velikosti 1 750 mAh vydrží až 19 dní v pohotovostním režimu. Zadní stranu obsadil obyčejný QVGA fotoaparát s LED bleskem, který můžete použít také jako svítilnu. Výrobce díky optimalizaci slibuje stabilní a silný signál, byť jde jen o 2G připojení.

Konstrukce splňuje požadavky certifikace IP65 podle normy IEC 60529, což znamená nejvyšší úroveň prachotěsnosti či voděodolnost například při silném dešti. Softwarovou část zajišťuje operační systém S30+. Ze zbytku výbavy lze zmínit 3,5mm audio jack, funkci dual-SIM a FM rádio.

Obchodníci nabídnou celkem dvě barevné verze (fialovou, zelenou) za prodejní cenu v přepočtu okolo 900 Kč.

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Nokia 123 Shield | Zdroj: HMD

Zdroje: hmd.com, gsmarena.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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