Oppo A7 se dočká verze Pro Max

• 25. 7. 2026#Android #Smartphony
Oppo A7 se dočká verze Pro Max

Oppo A6 Max (předchůdce) | Zdroj: Oppo

Do modelové řady A od čínské firmy Oppo se vůbec poprvé dostane zástupce s přívlastkem Pro Max. Telefon v konečné fázi poznáme pod přesným označením A7 Pro Max. Přírůstek nese kódové označení PYC110 a hned několik na sobě nezávislých úniků přináší první možné prvky ze seznamu výbavy. Bateriový článek se stane hlavním tahounem.

Nic nestandardního

Do čela zařízení by se měl postavit plochý AMOLED displej s úhlopříčkou 6,78 palce, který bude dosahovat na 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Navíc i čtečka otisků prstů najde své místo pod zobrazovacím panelem. Novinka mezi prvními získá čipovou sadu Snapdragon 4 Gen 5.

A7 Pro Max

Oppo A7 Pro Max v Geekbench | Zdroj: GSMArena

Procesor z dílny Qualcommu vyšel začátkem května, přičemž do ostrého provozu jej výrobce nasadí během tohoto čtvrtletí. Hardwarová stránka má také nabídnout 12GB operační paměť RAM. Za celkovou výdrží bude stát 10 000mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 80W nabíjení.

Zadní stranu ještě obsadí dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx), zatímco dopředu chtějí přidat 50MPx selfie kamerku. Od prvního spuštění poběží pod operačním systémem Android 16 v rámci platformy ColorOS. Výpis podtrhuje údajná tloušťka 8,47 mm a hmotnost 226 gramů. Další podrobnosti mohou vyjít již v následujících dnech či týdnech.

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Oppo A7 Pro Max | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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