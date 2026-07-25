Oppo A7 se dočká verze Pro Max

Oppo A6 Max (předchůdce) | Zdroj: Oppo
Do modelové řady A od čínské firmy Oppo se vůbec poprvé dostane zástupce s přívlastkem Pro Max. Telefon v konečné fázi poznáme pod přesným označením A7 Pro Max. Přírůstek nese kódové označení PYC110 a hned několik na sobě nezávislých úniků přináší první možné prvky ze seznamu výbavy. Bateriový článek se stane hlavním tahounem.
Nic nestandardního
Do čela zařízení by se měl postavit plochý AMOLED displej s úhlopříčkou 6,78 palce, který bude dosahovat na 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Navíc i čtečka otisků prstů najde své místo pod zobrazovacím panelem. Novinka mezi prvními získá čipovou sadu Snapdragon 4 Gen 5.
Procesor z dílny Qualcommu vyšel začátkem května, přičemž do ostrého provozu jej výrobce nasadí během tohoto čtvrtletí. Hardwarová stránka má také nabídnout 12GB operační paměť RAM. Za celkovou výdrží bude stát 10 000mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 80W nabíjení.
Zadní stranu ještě obsadí dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx), zatímco dopředu chtějí přidat 50MPx selfie kamerku. Od prvního spuštění poběží pod operačním systémem Android 16 v rámci platformy ColorOS. Výpis podtrhuje údajná tloušťka 8,47 mm a hmotnost 226 gramů. Další podrobnosti mohou vyjít již v následujících dnech či týdnech.
Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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