HMD představuje druhou generaci základního modelu Arc

• 11. 7. 2026#Android #Smartphony
HMD představuje druhou generaci základního modelu Arc

HMD Arc 2 | Zdroj: ThaiMobileCenter

Bez větší pozornosti oficiálně vychází nový model s názvem Arc 2 od společnosti HMD, která na mobilní trh vypouští nástupce po dlouhém roce a půl od první generace. Ačkoliv by se mohlo zdát, že výrobce připraví hromadu vylepšení, tak spíše opak je pravdou. Minimální změny po stránce designu jdou ruku v ruce se stále podprůměrnými prvky výbavy.

Jen to nutné

HMD Arc 2 disponuje 6,52palcovým IPS LCD displejem s HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. Výřez ve tvaru padající kapky zabírá 5MPx selfie kamerka. Hlavní výkon zajišťuje čipová sada T603 od firmy Unisoc, kterou doplňuje 4GB operační paměť RAM. V případě interního úložiště lze vybírat z kapacity 64 GB nebo 128 GB, přičemž nechybí slot pro paměťovou microSD kartu.

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HMD Arc 2 | Zdroj: ThaiMobileCenter

O celkovou výdrž se stará bateriový článek o velikosti 5 000 mAh, který podporuje technologii „rychlého“ 10W nabíjení. Do zadní strany můžeme připsat hlavní 13MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Po stránce softwaru od prvního spuštění běží pod operačním systémem Android 14 v omezené edici Go. Dostupný seznam uzavírá 3,5mm audio jack a dvě barevné verze (modrá, zlatá).

Prodej by měl odstartovat v pondělí 20. července za cenu v přepočtu 1 462 Kč. Vyšší konfigurace (4 + 128 GB) vyjde zhruba na 1 908 Kč. Každopádně až další dny nám upřesní dostupnost v jednotlivých zemích.

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HMD Arc 2 | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, thaimobilecenter.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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