Nový model Muse pro generování obrázků od Meta používá obrázky z veřejně dostupných profilů na Instagramu

Zdroj: Images 2.0
Meta uvedla svůj model pro generování obrázků. Konkurovat by měl například Google nebo OpenAI. Podle dostupných informací se hned vyšvihl v žebříčku modelů na druhou příčku za OpenAI a předstihl například Google. Kromě schopností, které jsou velmi dobré, si ale, jak je u Meta již tradicí, příliš „neláme hlavu“ s tím, jak nakládá s daty jiných uživatelů a jejich soukromím.
Muse Image může pracovat s veřejnými profily na Instagramu
Nový model Muse Image dokáže při generování obrázků využívat fotografie z veřejných profilů na Instagramu, což by samo o sobě nemělo být nutně porušování soukromí. Přeci jen veřejné profily na Instagramu jsou prostě veřejné. Minimálně se ale jedná ze strany Meta o sporný krok. Funkce má údajně podpořit kreativitu uživatelů, zároveň ale vyvolává otázky ohledně ochrany soukromí a souhlasu autorů fotografií.
Nový obrázkový model umožňuje při zadávání promptu označit veřejný instagramový profil. Umělá inteligence následně vytvoří nový obrázek inspirovaný fotografiemi daného uživatele. Meta uvádí, že funkce může sloužit například pro tvorbu pozvánek, ilustrací nebo jiných personalizovaných grafických návrhů. Problém ale spočívá v tom, že veřejné účty jsou do této funkce zařazeny automaticky. Pokud nechce uživatel své fotografie zpřístupnit pro AI, musí tuto možnost ručně vypnout v nastavení.
Kritici upozorňují především na způsob zavedení nové funkce. Mnoho uživatelů totiž nemusí vůbec vědět, že jejich veřejné fotografie může umělá inteligence využívat při generování nového obsahu. Meta navíc zatím neinformuje autory o tom, že jejich fotografie byly při tvorbě AI obrázku použity. To může vyvolat obavy zejména mezi tvůrci obsahu, fotografy nebo firmami, které svůj obsah na Instagramu využívají jako součást své značky.
Logicky v souvislosti s tím, jak Meta svůj nový model vypustila do světa, hrozí to, že část uživatelů kvůli obavě o své soukromí přepne své profily z veřejných na soukromé. To by ve finále mohlo mít dopad i na samotnou společnost, protože veřejný obsah tvoří nejen důležitou součást ekosystému Instagramu ale má významný vliv i na jeho reklamní byznys.
Zdroj: welcome.ai
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