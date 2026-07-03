Alza spouští vlnu slev na kávovary a kuchyňské pomocníky

Příprava oblíbených nápojů a každodenní provoz domácnosti se neobejdou bez spolehlivých spotřebičů. Společnost Alza nyní přichází s časově omezenou akcí na vybrané kuchyňské vybavení, které kombinuje pokročilé technologie, vysokou funkčnost a moderní design. Hlavní výhodou této nabídky je možnost pořídit prémiové modely kávovarů, rychlovarných konvic, odšťavňovačů i termohrnků s výrazným zvýhodněním. Akce platí do vyprodání zásob.
Kávovary a příprava kávy
Domácí příprava kávy dosahuje s moderními přístroji profesionální úrovně. Vybírat lze z plně automatických kávovarů s intuitivním ovládáním, vestavných řešení pro designové kuchyně i kompaktních cestovních variant. Pokročilé systémy spařování a integrované mlýnky garantují maximální aroma z každého kávového zrna.
- SIEMENS TP715R01 EQ700 classic (-34 %)
- Mestic Coffee maker MK-60 6 kops (-25 %)
- Dr Coffee F11 PRO Big S (-10 %)
- BOSCH CTL7181W0 Serie 8 (-5 %)
- Cilio Moka konvička 321371 CLASSICO NATURA pro 3 šálky (-28 %)
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Rychlovarné konvice
Rychlý ohřev vody je základem pro efektivní fungování každé kuchyně. Nabídka zahrnuje modely s moderním minimalistickým vzhledem, ergonomicky tvarovanými rukojeťmi a bezpečnostními prvky proti přehřátí. Spolehlivé materiály zajišťují dlouhou životnost a snadnou údržbu.
- Mestic MWC-200 (-22 %)
- BOSCH TWK1M124 MyMoments (-29 %)
- Tefal KO250130 Loft bílá (-20 %)
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Odšťavňovače a lisy na citrusy
Příprava čerstvých ovocných a zeleninových šťáv je s výkonnými lisy a odšťavňovači otázkou několika minut. Přístroje disponují vysokou extrakční účinností, širokými plnicími otvory pro celé kusy ovoce a technologiemi pro zachování maximálního množství vitamínů a nutričních látek.
- Tesla CJ301BX (-35 %)
- Philips HR1888/70 Viva Collection (-30 %)
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Termohrnky a cestovní příslušenství
Udržení optimální teploty nápojů na cestách, v kanceláři nebo při sportu zajišťují vakuové termohrnky a lahve. Díky preciznímu těsnění nehrozí únik tekutiny a kvalitní nerezová ocel garantuje mechanickou odolnost i stálost chuti bez nežádoucích pachů.
- Zwilling Thermo Vacuum 0,42l černá (-40 %)
- G21 FlowCup 1200 ml grafitově modrý (-36 %)
- Chilly’s Bottles Termohrnek černá propast 340ml, edice Series 2 (-31 %)
- Contigo TS Byron 2.0 590 jalovec (-29 %)
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Další zajímavé výběry
Mimo hlavní kategorie lze v aktuální nabídce nalézt specializované pomocníky pro údržbu kávovarů, efektivní přípravu sypaného čaje nebo spotřebiče určené ke specifickému zpracování potravin a ledu.
Automatický čisticí systém MIELE AutoCleaner (-20 %) zajišťuje optimální hygienu kompatibilních kávovarů bez nutnosti manuálního zásahu. Pro milovníky klasických horkých nápojů je k dispozici Čajové sítko na bylinky Kinghoff Kh-4604 (-50 %). Domácí přípravu osvěžujících drinků pak usnadní výrobník ledu GORENJE IMD1200SB (-10 %) nebo domácí vinotéka Guzzanti GZ 122 (-14 %), která uchová vybrané lahve v ideálních teplotních podmínkách.
Kompletní přehled akčních produktů a další technologické vychytávky pro domácnost jsou k dispozici na oficiálních stránkách prodejce. Navštivte hlavní web Alza a využijte aktuální cenová zvýhodnění dříve, než akce skončí.
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