Moto Pad 60 vychází v provedení Neo

Motorola Moto Pad 60 Neo | Zdroj: Motorola
Aktuální řada tabletů Moto Pad 60 se rozšiřuje o dalšího zástupce, který od výrobce dostal přívlastek Neo. Firma Motorola s velkou pravděpodobností novinku nebude dodávat v celosvětovém měřítku. Přestože toto zařízení na první pohled nevypadá nijak lákavě, příjemně překvapí výbavou a konečnou cenovkou. Prodej oficiálně startuje už v pondělí 22. září.
Zajímavý nadprůměr
Přední stranu obsadil 11palcový LCD displej s 2,5K rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Pod ním běží čipová sada Dimensity 6300 z dílny MediaTeku po boku 8GB operační paměti RAM. Interní úložiště v základu pobere 128 GB uživatelských dat, přičemž přítomný slot zvládne až 2TB microSD kartu.
Do těla o tloušťce 6,99 mm se vešel 7 040mAh článek baterie. Také nechybí technologie rychlého 20W nabíjení. Místo vzadu zaujímá pouze jeden 8MPx objektiv fotoaparátu. Na videohovory je připravena přední 5MPx kamerka. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 15.
Závěrem ve zbytku výbavy vynikají čtyři reproduktory, technologie Dolby Atmos, certifikace odolnosti IP52 nebo 3,5mm audio jack. V obchodech bude jen jedno zelené provedení za cenu v přepočtu 4 239 Kč. Navíc prodejní balení má obsahovat dotykové pero Moto Pen.
Zdroje: motorola.in, fonearena.com
