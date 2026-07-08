Motorola začíná lákat na Edge 70 Max

Společnost Motorola dokončuje další přírůstek do aktuální modelové řady Edge 70, kam se k ostatním zástupcům zanedlouho připojí novinka nesoucí název Edge 70 Max. Rostoucí počet úniků nám začíná dávat jasnější představu o jeho výbavě, přičemž na veřejnost unikly také fotografie samotného zařízení. Ovšem výrobce s ním nehodlá příliš vybočovat ze zajetých kolejí.
Slibný nadprůměr
Telefon s kódovým označením XT2611 by měl vpředu dostat plochý AMOLED displej s tenkými rámečky a proděravěným otvorem uprostřed pro selfie kamerku. Po boku čipové sady Snapdragon 8 Gen 5 od Qualcommu se objeví vylepšený NPU čip, který přinese až o 46 % vyšší výkon při zpracování AI úloh.
Typický modul ve tvaru čtverce vyhrazený pro objektivy fotoaparátu nabídne celkem tři senzory. Nicméně zatím známe pouze hlavní 50MPx snímač LYT-710 od Sony s OIS technologií. Bateriový článek získá podporu Qi2 nabíjení o rychlosti maximálně 25 W. Navíc integrované magnety v konstrukci nebudou vyžadovat kryt s vlastními cívkami.
Odolnost bude podložena certifikací MIL-STD-810H, ale očekává se ještě IP certifikace proti prachu a vodě. Do obchodů dorazí tři barevné verze – černá, modrá, zelená. Bližší informace bychom měli zjistit již v následujících dnech.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, gizmochina.com, gizmochina.com, gsmarena.com
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