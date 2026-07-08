Velký letní Alza výprodej: Špičkové notebooky a monitory za zlomek ceny

Technologický trh prochází dynamickým rozvojem, v němž hrají prim pokročilé procesory s neurálními jednotkami a zobrazovací panely s vysokým rozlišením. Pro firemní infrastrukturu, kreativní profesionály i domácí pracoviště se nyní otevírá ideální příležitost k modernizaci hardwaru. Přinášíme analýzu nejvýraznějších cenových zvýhodnění na vybraná zařízení od společnosti Alza.
Moderní monitory pro práci i zábavu
Kvalitní zobrazovací panel tvoří základ efektivního multitaskingu a snižuje únavu zraku při dlouhodobém používání. Aktuální výběr zahrnuje monitory s vysokou obnovovací frekvencí, rychlou odezvou a precizním podáním barev, které najdou uplatnění jak při analýze dat, tak v náročných herních titulech či při editaci videa.
- 27″ ViewSonic XG2737 (-41 %)
- 27″ MSI MAG 274UPF E2 (-40 %)
- 24,5″ AOC 25G3ZM (-37 %)
- 23,8″ Rapture VIDE 24IFF240 (-35 %)
- 23,8″ ASUS VA24EQSB (-33 %)
- 27″ Rapture VIDE 27IFF240 (-33 %)
- 31,5″ Rapture VIDE 32VFQ180 (-33 %)
- 23,8″ Rapture OPUS 24IFF144 (-29 %)
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Stylové a multimediální notebooky s OLED displeji
Zobrazovací technologie OLED se stává standardem pro uživatele vyžadující dokonalý kontrast, absolutní černou barvu a široký barevný gamut. Tyto tenké přenosné počítače nabízejí vynikající mobilitu spojenou s nadstandardním vizuálním zážitkem, což z nich činí ideální nástroje pro konzumaci obsahu, kreativní tvorbu i reprezentativní pracovní nasazení.
- ASUS Vivobook S 14 M3407GA-OLED003W Matte Gray (-40 %)
- ASUS Vivobook S 14 M3407GA-OLED015W Matte Gray (-36 %)
- ASUS Vivobook S 14 M3407GA-OLED004W Cool Silver (-34 %)
- ASUS Vivobook 16 X1605VA-OLED248Z Indie Black (bez adaptéru) (-34 %)
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Vysoce mobilní AI notebooky příští generace
Nová éra osobních počítačů s integrovanými neurálními procesory přináší revoluci v efektivitě. Tato zařízení, postavená na moderní architektuře, kladou důraz na extrémní výdrž baterie, nízkou hmotnost a lokální zpracování úloh spojených s umělou inteligencí, což zrychluje práci s daty i textem bez nutnosti neustálého připojení ke cloudu.
- HP OmniBook 7 Aero AI 13-bg1433nc Ceramic White (-33 %)
- HP OmniBook X Flip AI 16-ar0900nc Meteor Silver (-28 %)
- HP OmniBook X Flip AI 16-as0900nc Glacier Silver (-25 %)
- HP OmniBook 5 Next Gen AI 16-bf0900nc Glacier Silver (-24 %)
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Kompaktní firemní notebooky pro management
Pro manažerské využití a každodenní mobilitu mezi schůzkami jsou klíčové vlastnosti jako odolné šasi, čtrnáctipalcová úhlopříčka displeje a pokročilé zabezpečení na hardwarové úrovni. Tyto modely představují vyvážený poměr mezi dostatečným výpočetním výkonem a reprezentativním vzhledem vhodným do korporátního prostředí.
- Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Arctic Grey kovový (-31 %)
- Lenovo ThinkBook 14 G9 AHP Arctic Grey (-30 %)
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 Black (-30 %)
- Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Arctic Grey kovový (druhá konfigurace) (-30 %)
- Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP Arctic Grey (-29 %)
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Výkonné pracovní stanice s větší úhlopříčkou
Pro náročnou práci s tabulkami, vývojový software nebo editaci dokumentů je větší zobrazovací plocha přenosného počítače nepostradatelná. Šestnáctipalcové modely přinášejí ergonomičtější rozvržení klávesnice včetně numerického bloku, robustnější chladicí systém a vyšší výkon pro stabilní provoz firemních aplikací.
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 Black (-30 %)
- Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL Arctic Grey (-30 %)
- Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 Black (-27 %)
- ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-C316512 Gentle Grey (-26 %)
- ASUS Chromebook Detachable CL3 CL3001DM2A-MTK8128 Fog Silver (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Výkonné herní notebooky
Pro plynulé zpracování moderní trojrozměrné grafiky vyžaduje přítomnost dedikované grafické karty a optimalizovaného proudění vzduchu uvnitř notebooku. Tyto stroje jsou navrženy pro vysokou herní zátěž, avšak jejich hrubý výpočetní výkon a pokročilá architektura GPU jsou stále častěji vyhledávány i pro střih videa či práci v CAD systémech.
- VICTUS by HP 15-fb3900ncx Mica Silver (bez adaptéru) (-27 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-58GM) (-26 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-52-58MB) (-25 %)
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Další zajímavé výběry
Mimo tradiční segment výpočetní techniky a displejů zaznamenala výrazný cenový pokles také prémiová projekční technika, která rozšiřuje možnosti prezentace a multimediální zábavy.
Do této kategorie spadá špičkový 4K projektor XGIMI HORIZON Ultra (-39 %), který vyniká vysokým světelným výkonem a věrným podáním barev pro náročné domácí kino. Doplnit ho lze o ultra-přenosný model ViewSonic M1X (-39 %), jenž je ideálním řešením pro rychlé sdílení vizuálního obsahu na cestách či v terénu.
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