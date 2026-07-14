Acer oznámil nevšední přírůstek Sospiro A15

Acer Sospiro A15 | Zdroj: Acer
Značka Acer se vrací na mobilní trh, kam posílá novinku s názvem Sospiro A15. Zástupce přichází v rámci uzavřeného partnerství s firmou Senwa, která drží licenční práva primárně pro Latinskou Ameriku. Každopádně telefon získal jen průměrnou výbavu a největším lákadlem se určitě může stát druhý menší displej na zádech zařízení.
Originální přírůstek
Přední stranu zabírá 6,67palcový IPS displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním běží osmijádrový čipset T615 od Unisoc po boku 6GB operační paměti RAM (+ 8 GB virtuálně). Interní úložiště o velikosti 128 GB rozšíříte paměťovou microSD kartou až o 1 TB. Článek baterie má kapacitu 5 000 mAh a podporuje technologii rychlého 18W nabíjení.
Pro uživatele je vzadu připraven hlavní 64MPx objektiv fotoaparátu s funkcemi umělé inteligence a především 1,88palcový TFT panel. Ten zobrazuje nejen notifikace, ale slouží také jako ovladač hudebního přehrávače nebo zrcadlo při pořizování selfie snímků. Uživatelským prostředím doprovází operační systém Android 16.
Mezi ostatní prvky výbavy ještě patří 16MPx selfie kamerka, technologie NFC, certifikace odolnosti IP64, 3,5mm audio jack, boční snímač otisků prstů a podpora pouze LTE sítí. Prodejní cena není zatím upřesněna, ale v obchodech se ukážou dvě barevné možnosti (modrá, oranžová).
Zdroj: gizmochina.com
Komentáře