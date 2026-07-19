Lenovo chystá vylepšený herní tablet Legion Y700 Infinite

Lenovo Legion Y700 Gen 5 | Zdroj: Lenovo
Nabídku herních tabletů hodlá v následujících týdnech podpořit čínská firma Lenovo. Na širokou veřejnost se začínají dostávat zprávy přibližující nový tablet s názvem Legion Y700 Infinite. Zařízení by mělo alespoň částečně vycházet z březnového zástupce Legion Y700 Gen 5. Přestože pravděpodobně půjde o něco málo kompaktnější přírůstek, tak uvnitř získá výkonnější sestavu.
Štědrá novinka
Výrobce chce do Legion Y700 Infinite nasadit 8palcový OLED displej. Přední kamerka najde své místo v proděravěném otvoru uprostřed nahoře. O nadstandardní výkon se zaslouží osmijádrový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu, jehož maximální frekvence bude atakovat hranici 4,74 GHz.
Nejnáročnější uživatelé dostanou na výběr konfiguraci s 24GB operační pamětí RAM a 1TB interním úložištěm. Naopak nejnižší verze nabídne 12GB paměť RAM s 256GB úložištěm. K podpoře Wi-Fi přidají i slot pro SIM kartu a dokonce možnost eSIM. Nové rozložení antén má zajistit stabilnější připojení bez ohledu na to, jak tablet držíte.
Ze zbytku informací můžeme ještě zmínit zadní 50MPx objektiv fotoaparátu s tradičním RGB osvětlením, o 50 gramů nižší hmotnost oproti předloze a zřejmě se sníží i tloušťka zařízení. K oznámení v Číně může dojít již během příštího měsíce, přičemž novinka bude konkurovat modelu Gaming Tablet 5 Pro od RedMagic.
Zdroj: gizmochina.com
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