Infinix Xpad 30 vychází ve verzi Pro

Infinix Xpad 30 Pro | Zdroj: Xpertpick
Společnost Infinix dotahuje příchod nového tabletu s názvem Xpad 30 Pro, který v produktové nabídce vystřídá předchůdce v podobě Xpad 20 Pro ze září loňského roku. Jejich přímé srovnání slibuje spoustu vylepšení. Od kvalitnějšího displeje přes novější procesor až po delší výdrž baterie. Čínský výrobce by měl přejít k oficiálnímu oznámení už v nejbližších dnech.
O chlup lepší
Přední část disponuje 11palcovým displejem s 2,5K rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. K videohovorům využijete přední 8MPx kamerku. Hardwarová stránka vychází z čipové sady Helio G200 Ultimate od MediaTeku. Jediná konfigurace paměti získala 8GB operační paměti RAM (+ 8 GB virtuálně) a 256GB interní úložiště podporující paměťové microSD karty.
Záda jsou vybavena 8MPx objektivem fotoaparátu s LED bleskem a 8 200mAh článkem baterie, kde nechybí technologie rychlého 18W nabíjení. Vedle připojení k Wi-Fi sítím budou mít majitelé možnosti datového připojení přes SIM kartu. Platforma XOS 16 založená na operačním systému Android 16 dostane několik funkcí s umělou inteligencí.
Konečná cena sice ještě není známa, ale určitě vyjdou tři barevné verze (fialová, šedá, zelená) a prodejní balení bude navíc obsahovat bezdrátovou klávesnici.
Zdroje: xpertpick.com, gsmarena.com
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