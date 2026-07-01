Google uvádí Nano Banana 2 Lite: důraz na rychlost a dostupnější cenu

Zdroj: Wired
Pokroky v oblasti umělé inteligence, respektive nejrůznějších modelů jsou velmi rychlé a časté. Není v podstatě měsíc, kdy se neobjeví nějaká novinka od hlavních hráčů na trhu. Nyní přichází Google, který se tentokrát zaměřil na cenu a efektivitu.
Hlavně Nano Banana 2 Lite?
Google představil svůj nejnovější model Nano Banana 2 Lite pro generování a úpravu obrázků a fotek. Ten je k dispozici i v rámci API pro vývojáře, kde jde najít pod označením gemini-3.1-flash-lite-image. Dle společnosti se má jednat o přímou náhradu za Nano Banana, ale samozřejmě není lepší než Nano Banana 2, rozhodně je ale rychlejší a cena tokenů je přijatelnější.
Google uvádí, že Nano Banana 2 Lite umí převést text na obrázek za čtyři sekundy, takže pro rychlou vizualizaci se zřejmě mnohým vyplatí. Navíc nebude tolik vyčerpávat limity ani uživatelům aplikace Gemini. Společnost nový model zavádí do všech aplikací a integrací, a to včetně AI Vyhledávání, Google Fotek a dalších.
Současně s touto novinkou jsme se dočkali Gemini Omni Flash (gemini-omni-flash-preview) pro generování a úpravu videí. Cenově vychází stejně jako Veo 3.1 Fast, ale podporuje širší možnosti, zejména při textovém zadávání a pak také generuje realističtější videa. I tak stále zůstává omezen na 10sekundová videa.
Navíc oba modely umí spolupracovat, což Google dokazuje na demo webových aplikacích jako Space Lift a Omni Product Studio.
Zdroj: Tisková zpráva
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