Alza zlevňuje počítače, notebooky, monitory a další. Lze ušetřit i 48 %

Optimalizace pracovního prostoru vyžaduje spolehlivou techniku, která zvýší produktivitu a zpříjemní každodenní úkoly. Aktuální nabídka přináší příležitost pořídit si špičkové vybavení za zlomek původní ceny. Ať už hledáte výkonné pracovní stanice nebo monitory s vysokým rozlišením, následující výběr nabízí kvalitní hardware pro náročné uživatele i kancelářské provozy.
Stolní počítače a pracovní stanice
Pro náročnou práci, multitasking a firemní nasazení jsou klíčové stabilita a výkon. Vybírané modely zahrnují vše od kompaktních „vše v jednom“ řešení až po tradiční výkonné věže, které zvládnou i náročnější výpočetní operace.
- Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Luna Grey (-38 %)
- Lenovo ThinkCentre Neo 55s Gen 6 (-38 %)
- Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 Luna Grey (-35 %)
- HP Elite 805 G9 Černá SFF (-35 %)
- Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 (-31 %)
- HP Pro 400 G9 Černá (-26 %)
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Monitory pro kreativce i kancelář
Kvalitní zobrazení je základem pro dlouhodobou práci u počítače. Následující panely se zaměřují na věrné podání barev, vysokou obnovovací frekvenci nebo moderní technologie šetrné k zraku, což ocení grafici i administrativní pracovníci.
- 24,5″ KOORUI 25E3A (-48 %)
- 27″ ViewSonic VX2779A-HD-PRO (-36 %)
- 27″ ASUS VU279CFE-G Eye Care (-36 %)
- 32″ Samsung Smart M7 (M70F) (-33 %)
- 31,5″ HP OMEN Transcend 32 (-30 %)
- 49″ Samsung Odyssey OLED G9 G93SD (-20 %)
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Notebooky pro mobilitu a výkon
Moderní přenosné počítače kombinují dostatečný výkon pro náročné pracovní nasazení s elegancí a mobilitou. Vybrané modely jsou ideální volbou pro ty, kteří vyžadují spolehlivost na cestách i v kanceláři.
- Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP Arctic Grey (-29 %)
- Lenovo V15 G5 IRL Business Black (-23 %)
- Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Arctic Grey (-22 %)
- Lenovo V15 G5 IRL Business Black (-21 %)
- Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 Black (-20 %)
- HP OmniBook 5 AI 16-ag1003nc Glacier Silver (-19 %)
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Další zajímavé výběry
V nabídce se objevily také produkty, které doplňují technologické portfolio a mohou být užitečné pro specifické potřeby uživatelů, ať už jde o projekční techniku či herní sestavy.
- Philips NeoPix 450 (-23 %)
- ViewSonic LSD400W (-20 %)
- HAL3000 MČR Finale Pro (R5 7600, RTX 5050) (-19 %)
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