Budování chytré domácnosti za zlomek ceny: Slevy až 51 % na Alze KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 14. 7. 2026#Ostatní
Budování chytré domácnosti za zlomek ceny: Slevy až 51 % na Alze

Moderní technologie přinášejí do našich domovů nejen pohodlí, ale také významné úspory energie a zvýšenou úroveň bezpečí. Společnost Alza si pro své zákazníky připravila časově omezenou prodejní akci plnou výrazných slev na široké portfolio produktů pro chytrou domácnost. Mezi hlavní výhody této nabídky patří špičková kompatibilita zařízení, jednoduchá instalace a možnost centralizovaného ovládání přímo z mobilního telefonu. Akce platí do vyprodání zásob, proto s modernizací svého bydlení neotálejte.

Zabezpečení a přístup

Ochrana majetku a kontrola nad vstupem do domu jsou základními pilíři každé moderní domácnosti. Pokročilé systémy nabízejí okamžitá upozornění na neobvyklou aktivitu, vzdálené monitorování prostoru a možnost bezklíčového přístupu pro všechny členy rodiny. Díky chytrým zámkům, senzorům a bezpečnostním sadám budete mít dokonalý přehled o svém domově, ať už jste kdekoliv na světě.

Inteligentní osvětlení

Vytvoření správné atmosféry v interiéru i exteriéru nebylo nikdy snazší. Inteligentní světelné zdroje a svítidla umožňují plynulé stmívání, změnu barevné teploty i kompletní automatizaci podle denní doby či vaší přítomnosti. Kromě estetického přínosu a vysokého komfortu pomáhá chytré svícení výrazně snižovat spotřebu elektrické energie díky efektivnímu plánování provozu.

Kamery a senzory

Senzory a kamery tvoří nervovou soustavu inteligentního domova. Neustále monitorují prostředí, detekují pohyb, změny teploty, vlhkosti nebo dokonce únik vody. Tyto drobné, ale nesmírně důležité prvky dokáží včas varovat před případnou havárií, spustit automatické scénáře jiných zařízení a poskytnout detailní data pro optimální nastavení vnitřního klimatu.

Ovládání a termoregulace

Dosáhnout ideální teploty v každé místnosti a zároveň minimalizovat náklady na vytápění či chlazení je s moderními přístroji hračka. Chytré termostatické hlavice, spínače a ovladače klimatizací se přizpůsobí vašemu dennímu režimu a reagují na aktuální počasí. Možnost vzdálené správy a integrace do ekosystému chytré domácnosti zaručuje, že doma budete mít vždy dokonalé pohodlí bez zbytečného plýtvání.

Chytré zásuvky a doplňky

Zásuvky s bezdrátovým připojením dokáží proměnit i běžné spotřebiče v inteligentní zařízení, která lze ovládat na dálku nebo spouštět podle časových harmonogramů. Integrované měření spotřeby navíc poskytuje perfektní přehled o tom, které přístroje zatěžují vaši peněženku nejvíce. S těmito drobnými doplňky získáte plnou kontrolu nad elektrickou sítí ve svém domě.

Další zajímavé výběry

V bohaté nabídce se objevují také specializovaná zařízení, která se starají o specifické oblasti chodu domácnosti, péči o nejbližší nebo zahradní techniku. Mezi nimi vyniká moderní EVOLVEO NL4 Dětská chůvička s nočním světlem a otočnou kamerou (-40 %), která se postará o klidný spánek dětí i rodičů. Pro milovníky detailních meteorologických dat je připraven set Netatmo Smart Home Weather Station + Rain Gauge (-32 %), jenž poskytne nejpřesnější lokální předpověď přímo pro vaši zahradu.

Majitelé rodinných domů ocení také pokročilé přístupové systémy se solárním napájením EZVIZ EP7 Battery Solar Kit (-30 %) nebo propracované venkovní bezpečnostní sety, jako je Eufy EufyCam 3: 2+1kit (-26 %). Tradiční zabezpečení a přivolání návštěv zajistí spolehlivý RETLUX RDB 102 (-30 %) či robustní Honeywell DCR311S bezdrátový zvonek, 150 m, 4 melodie, bílý (-30 %).

Komfort v interiéru doplňuje bezdrátový Eufy Video Doorbell Dual (2K, Battery-Powered) (-24 %). Pro usnadnění běžných činností poslouží praktické senzory a automatické pohony jako MOES Gate & Window Sensor, Zigbee (-25 %) nebo vnitřní X-Site Smart pohon na roletu Wifi 37/38 mm (-25 %). Venkovní automatické zavlažování zase pohlídá inteligentní RAINPOINT Rain Sensor Controlled Hose Timer (-23 %).

Využijte mimořádné akční nabídky a vybavte svůj domov technologiemi budoucnosti. Kompletní přehled zlevněných produktů pro chytrou domácnost naleznete přímo na stránkách prodejce. Nakupte chytře a výhodně na Alza.cz.

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