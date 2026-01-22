Huawei FreeClip 2: Nová generace sluchátek dorazila na český trh se slevou aktualizováno

• 22. 1. 2026#Ostatní

Huawei FreeClip 2 | Zdroj: Fonearena

Aktualizováno 22. 1.

Po mnoha měsících se nakonec dostávají na náš trh sluchátka Huawei FreeClip 2. Cena je nastavena na 4 999 Kč, ale do 8. 3. bude probíhat akce, v rámci které jde sluchátka zakoupit se slevou, takže nakonec vyjdou na 4 499 Kč. Skoro by se dalo říci, že se jedná o odpověď na jinou novinku z tohoto týdne – Sony LinkBuds Clip.

Původní článek 26. 9.

Druhá generace bezdrátových sluchátek FreeClip od společnosti Huawei je právě teď představena v oficiální podobě. Novinka nahrazuje model z prosince roku 2023, takže ve srovnání samozřejmě přináší pokročilejší funkce nebo vylepšenou konstrukci. Čínský výrobce spustí prodej až během příštího měsíce, kdy už určitě budeme znát i prodejní cenu pro český trh.

Huawei FreeClip 2

Každé sluchátko s certifikací IP57 je lehčí o 0,5 gramu, což uživatelé jednoznačně ocení při delším nošení. Kromě duálních 10,8mm měničů byly ještě uvnitř nasazeny tři mikrofony či 60mAh baterie. Přítomná funkce Bluetooth 6.0 podporuje audio kodeky AAC, SBC a L2HC. Na jedno nabití zvládnou až 9 hodin poslechu.

huawei freeclip 2 2 650x643x

Huawei FreeClip 2 | Zdroj: Fonearena

Nabíjecí pouzdro splňuje požadavky certifikace IP54 a obsahuje 537mAh baterii, která prodlužuje výdrž na celkových 38 hodin. Navíc samotné pouzdro lze dobít bezdrátově (3 W). Technologie rychlého nabíjení za 10 minut zajistí další 3 hodiny provozu. Výrobce dokonce dovnitř nasadil i vlastní čip na zpracování požadavků přes AI.

Z užitečných funkcí můžeme alespoň zmínit překlad v reálném čase a audio pokyny při navigování. Následně si zmínku zaslouží podpora prostorového poslechu, adaptivní úprava hlasitosti, detekce pádu do 50 metrů nebo upozornění na ztrátu sluchátka. K ovládání jsou také připraveny dotykové plošky.

huawei freeclip 2 3 345x728x

Huawei FreeClip 2 | Zdroj: Fonearena

Vše podtrhuje vícebodové připojení a vysoká kvalita hlasu během hovorů. Do obchodů zamíří tři barevné možnosti (bílá, černá, modrá). Volný prodej má odstartovat od pondělí 20. října za cenu v přepočtu 3 781 Kč.

huawei freeclip 2 1 650x236x

Huawei FreeClip 2 | Zdroj: Fonearena

Zdroje: gizmochina.com, fonearena.com

Sony auto, Bird Buddy AI a konec klasických televizí? | CES 2026

💡ANKETA: Používáte ochranu displeje?

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

