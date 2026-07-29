Výhodné vybavení pro letní zahradu i terasu: Bleskové slevy na grily, bazény a venkovní osvětlení KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 29. 7. 2026#Ostatní
Výhodné vybavení pro letní zahradu i terasu: Bleskové slevy na grily, bazény a venkovní osvětlení

Společnost Alza přináší v rámci aktuální nabídky výrazné slevy na široký sortiment pro dům a zahradu. Ať už plánujete letní grilování s rodinou, stavbu rodinného bazénu nebo zútulnění exteriéru pomocí solárních osvětlení, vybrané produkty lze nyní pořídit s výraznou úsporou.

Zahradní grily, udírny a příslušenství

Příprava pokrmů pod širým nebem patří k nejoblíbenějším letním aktivitám. Současná nabídka zahrnuje jak moderní elektrické a chytré udírny s Wi-Fi konektivitou, tak klasické přenosné grily či kvalitní příslušenství pro uzení a marování.

Venkovní osvětlení a solární lampy

Efektní a úsporné osvětlení dokáže proměnit zahradu i terasu po západu slunce. Výběr zahrnuje moderní venkovní LED svítidla, úsporná solární světla do země i dekorativní osvětlení s vysokým krytím proti povětrnostním vlivům.

Nadzemní a rodinné bazény

Domácí koupání představuje ideální způsob osvěžení během horkých dnů. Nabídka nadzemních bazénů s pevnou konstrukcí nabízí řešení v různých velikostech, od kompaktních modelů se skimmerem až po prostorné rodinné bazény.

Další zajímavé výběry

V nabídce se nachází také praktické doplňky pro zvýšení soukromí na terasách či balkónech. Výhodně lze pořídit např. Balkónovou zástěnu HDPE 120×500 cm antracitovou 310846 (-24 %).

Prohlédněte si kompletní akční nabídku na oficiálních stránkách Alza.cz a vybavte svou zahradu i domácnost kvalitními produkty za výhodné ceny.

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