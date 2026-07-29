Výhodné vybavení pro letní zahradu i terasu: Bleskové slevy na grily, bazény a venkovní osvětlení

Společnost Alza přináší v rámci aktuální nabídky výrazné slevy na široký sortiment pro dům a zahradu. Ať už plánujete letní grilování s rodinou, stavbu rodinného bazénu nebo zútulnění exteriéru pomocí solárních osvětlení, vybrané produkty lze nyní pořídit s výraznou úsporou.
Zahradní grily, udírny a příslušenství
Příprava pokrmů pod širým nebem patří k nejoblíbenějším letním aktivitám. Současná nabídka zahrnuje jak moderní elektrické a chytré udírny s Wi-Fi konektivitou, tak klasické přenosné grily či kvalitní příslušenství pro uzení a marování.
- Niceboy Grillmaster (-57 %)
- BROWIN Nerezová nastřikovačka masa, 60 ml (-49 %)
- TESCOMA Power gril PARTY TIME (-43 %)
- PROGARDEN Přenosný gril na dřevěné uhlí Grill King 43 × 20 cm modrý (-30 %)
- Ninja® XSKOGAPLT2EU Woodfire pelety – směs třešeň, javor a dub, 900 g (-28 %)
- PIT BOSS Udírna na dřevěné pelety Vertical pro series 4 wifi (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Venkovní osvětlení a solární lampy
Efektní a úsporné osvětlení dokáže proměnit zahradu i terasu po západu slunce. Výběr zahrnuje moderní venkovní LED svítidla, úsporná solární světla do země i dekorativní osvětlení s vysokým krytím proti povětrnostním vlivům.
- Ideal Lux Style AP venkovní nástěnné LED svítidlo 9 W antracitové (-50 %)
- Verk 12390 Zahradní solární lampa sova IP65, 43 cm, teplá bílá (-46 %)
- LEDSolar 42 solární venkovní světlo svítidlo do země 2 ks, 42 LED, bezdrátové, iPRO, 1W, studená bar (-43 %)
- RABALUX 77022 Rogova (-37 %)
- RABALUX 77021 Dojran (-31 %)
- EINHELL Dílenská svítilna AKU TE-CL 18/2000 LiAC – Solo, 4514114 (bez AKU) (-30 %)
- Rabalux Wengen 77149 (-27 %)
- Další slevy najdete zde
Nadzemní a rodinné bazény
Domácí koupání představuje ideální způsob osvěžení během horkých dnů. Nabídka nadzemních bazénů s pevnou konstrukcí nabízí řešení v různých velikostech, od kompaktních modelů se skimmerem až po prostorné rodinné bazény.
- MARIMEX Bazén s konstrukcí Florida 3,66 × 0,99 m se skimmerem – ŠEDÉ DŘEVO (-23 %)
- Bestway Hydrium 460 × 120 cm s příslušenstvím (-22 %)
- MARIMEX Bazén s konstrukcí FLORIDA bez příslušenství 3,66 x 1,22m (-20 %)
- MARIMEX Bazén s konstrukcí ORLANDO včetně skimmeru 3,66 x 0,91m – šedá (-20 %)
- MARIMEX Bazén s konstrukcí ORLANDO PREMIUM DL bez příslušenství 3,66 x 7,32 x 1,22m (-16 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V nabídce se nachází také praktické doplňky pro zvýšení soukromí na terasách či balkónech. Výhodně lze pořídit např. Balkónovou zástěnu HDPE 120×500 cm antracitovou 310846 (-24 %).
Prohlédněte si kompletní akční nabídku na oficiálních stránkách Alza.cz a vybavte svou zahradu i domácnost kvalitními produkty za výhodné ceny.
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