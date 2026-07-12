Google upravuje navigaci v Chrome: tlačítko zpět je nyní dostupnější

• 12. 7. 2026#Android #Aplikace
Google upravuje navigaci v Chrome: tlačítko zpět je nyní dostupnější

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google postupně vylepšuje Chrome a naposledy jsme vás informovali o přesnější kontrole sdílení polohy. Společnost vydala verzi 150, která do Androidu přináší jednu viditelnou novinku.

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Vpřed a zpět

Chrome pro Android není dokonalý a například do dneška nepodporuje rozšíření. Asi se to hned nezmění, ale i tak je zde prostor pro vylepšení. Tentokrát Google zavedl jednu změnu. Do této chvíle Chrome měl tak trochu rozdělené ovládání, co se týče navigace. Pokud jste chtěli přeskočit na předchozí stránku, museli jste využít gesto. Pro krok vpřed se pak nabízí tlačítko ukryté v menu v horní sadě ovládacích prvků.

Chrome forward button a Chrome 150 back button a

Původní a nová verze; Zdroj: 9to5google

Na prvním snímku obrazovky vidíte dosavadní rozhraní menu a vpravo je pak nové. Jak můžete vidět, vývojáři sem dali přímo tlačítko pro skok zpět. Už se tak nemusíte spoléhat jen na gesto prstem. Současně ale došlo na odebrání tlačítka pro informace o stránce. To je nově níže v seznamu možností.

Sice se jedná o drobnost, ale toto bylo k dispozici u verze pro iOS nějakou dobu. Navíc to dává ucelenější ovládání, ale o gesto zpět jsme nepřišli.

Zdroj: 9to5google.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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