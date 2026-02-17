Google vylepšuje zálohování Androidu: Nová funkce pro stažené soubory

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google udělal velmi dobré rozhodnutí, když rozdělil systém Android, tedy ve smyslu, že není potřeba aktualizovat celý systém, aby byly přidány novinky. Dnes má několik možností, jak přinést něco nového do Androidu bez toho, aniž by musela vyjít kompletně nová verze. Dnes to jde vidět na krásné ukázce, která se týká zálohování dat.
Lepší zálohování
Ještě před nějakou dobou bylo zálohování Androidu velmi komplikované a mnozí raději sahali po alternativních aplikacích. Dnes je situace jiná a Google poměrně dobře vyřešil tuto funkci. Je současně ale omezena jen na data aplikací, některá systémová data a pak fotky a videa. Nic víc zde nehledejte. Pokud byste chtěli zálohovat kompletně celý mobil, budete muset sáhnout i tak po nějakém jiném řešení, ale na druhou stranu je současná situace dostačující.
Je zde místo pro vylepšení, což Google moc dobře ví. Naštěstí i něco koná a samotný systém zálohování rozšiřuje o novou možnost. Vedle dosavadních možností se objeví zálohování stažených dat, tedy těch, které jsou ve složce stažené. Jedná se o statickou zálohu a nedochází k synchronizaci. To znamená, že pokud u staženého souboru následně uděláte změnu, tak nedojde k synchronizaci na straně Google Disku. To samé platí naopak.
Novinka je prezentována jako funkce pro zálohování dokumentů a některé části funkce naznačují, že systém nebude zálohovat každý typ souboru. Zde ještě nemáme jasno, co vše bude podporováno, případně jestli zde bude nějaké omezení. I tak se jedná o dobré rozšíření, díky kterému můžete obnovit i takováto data.
