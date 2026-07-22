Redmi Watch 6 Lite a Watch 6 Active poodhaluje první únik

Redmi Watch 6 Lite a Watch 6 Active | Zdroj: 91mobiles
Modelovou řadu Redmi Watch čeká podobný scénář, jaký ji potkal v loňském roce. Aktuální únik totiž počítá s doplněním série o dvojici nesoucí přívlastek Lite a Active. Jak Redmi Watch 6 Lite, tak i Redmi Watch 6 Active odhalují svoji podobu. Ke všemu známe i první prvky ze seznamu výbavy. Každopádně nelze očekávat žádnou výraznější aktualizaci oproti předchůdcům.
Slušný standard
Varianta Lite by si měla připsat displej založený na AMOLED technologii, který nabídne úhlopříčku 1,96 palce a rozlišení 502 x 410 pixelů. Prostor uvnitř vyplní článek baterie s kapacitou 470 mAh. Sportovně založené uživatele bude jistě zajímat přítomnost GPS modulu nebo 9osý pohybový senzor. Výpis prozatímně uzavírá reproduktor.
Druhé provedení Active má disponovat 1,85palcovým AMOLED panelem s rozlišením 450 x 390 pixelů. Totožná 470mAh baterie může přinést ještě delší výdrž díky menšímu displeji oproti verzi Lite. Veškerá komunikace bude probíhat přes funkci Bluetooth 5.3.
Čínský producent v obou případech nasadí přes 140 sportovních režimů a integrované senzory sledující tepovou frekvenci, okysličení krve či spánkovou aktivitu. Na prodejní pulty dorazí za cenu v přepočtu od 1 209 Kč u varianty Active. Verze Lite by údajně mohla stát lehce přes 1 450 Kč. Již další dny nám nejspíš odhalí nové podrobnosti.
Zdroje: 91mobiles.com, gsmarena.com
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