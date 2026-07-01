Cursor přichází i na mobilní telefony. Jak vám kódují agenti, si nyní můžete zkontrolovat i na iPhonu

• 1. 7. 2026#Aplikace #iOS
Cursor přichází i na mobilní telefony. Jak vám kódují agenti, si nyní můžete zkontrolovat i na iPhonu

Zdroj: Cursor

Cursor je skvělá aplikace pro vývojáře, díky které dostáváte mocný nástroj pro psaní kódu s AI agentickou podporou. Oblíbený AI editor nyní přichází jako mobilní aplikace pro iPhone. Díky ní mohou vývojáři spouštět, sledovat a řídit AI programovací agenty i mimo počítač.

Cursor je nyní i jako mobilní appka

Aplikace podporuje agenty běžící v cloudu i na domácím počítači. Vývojáři tak mohou v mobilní aplikaci zadat nový úkol nebo pokračovat v již rozpracovaném projektu. Po spuštění stačí vybrat repozitář, popsat úkol textem nebo hlasem a zvolit AI model. Pokud agent už pracuje na počítači, lze jej pomocí funkce Remote Control ovládat na dálku.

Cursor pošle oznámení, když agent dokončí práci, potřebuje další instrukce nebo připraví změny ke kontrole. Na zamčené obrazovce se zobrazí také živé aktivity. Cloudoví agenti navíc vytvářejí náhledy změn, screenshoty i protokoly, takže si vývojář může zkontrolovat výsledky ještě před schválením úprav.

cursor frame

Zdroj: Cursor

Nová aplikace umožňuje přesouvat běžící úlohy mezi lokálním počítačem a cloudem. Vývojář může například začít pracovat na Macu, nechat náročnější úkol doběhnout v cloudu a následně si změny stáhnout zpět pro finální testování. Vývojáři z Anysphere se tak snaží reagovat na konkurenci v oblasti AI nástrojů pro vývoj, kam patří například GitHub Copilot nebo Replit. Na rozdíl od nich ale sází také na mobilní použití, kdy lze AI zadávat úkoly prakticky odkudkoliv.

Aplikace je zatím dostupná pro všechny placené tarify Cursoru ve veřejné betaverzi. Do 5. července navíc společnost Anysphere nabízí 75% slevu na využití modelu Composer 2.5 při práci přes mobilní aplikaci.

Cursor
Cursor
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Cursor
Developer: Anysphere
Price: Free+

Zdroj: intomobile.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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