Apple údajně vyvíjí chytrý prsten iRing jako konkurenci Samsungu i Oura

Ilustrační obrázek, zdroj: Grok
Informací o tom, že Apple pracuje na svém chytrém prstenu jsme tu už měli poměrně dost. Podle posledních informací se Apple připravuje na vstup na trh s chytrých prsteny. Známý leaker Kosutami tvrdí, že společnost interně pracuje na prstenu s označením iRing, který by mohl být konkurencí pro modely Samsung Galaxy Ring nebo Oura Ring.
Dočkáme se konečně Apple chytrého prstenu?
Únik zatím neobsahuje žádné technické specifikace ani termín uvedení na trh. Není známá ani cena nebo finální podoba zařízení. Takže se prozatím jedná o další spekulativní informaci v řadě, nicméně spekulace stále ožívají, takže jak se zdá, něco se děje. Dřívější patenty Applu naznačují, že prsten by mohl obsahovat senzory pro sledování zdravotních funkcí a fyzické aktivity. Objevily se také zmínky o možnosti ovládání headsetu Apple Vision Pro pomocí gest rukou.
Podle dřívějších spekulací by chytrý prsten od Applu neměl být vnímán jako náhrada Apple Watch, ale spíše jako zařízení pro pasivní sledování zdraví. Prsten by mohl nabídnout delší výdrž baterie, menší rozměry a nižší cenu než chytré hodinky. Zaměřil by se především na monitorování spánku, srdečního tepu nebo dalších zdravotních údajů bez potřeby displeje.
Segment chytrých prstenů v posledních letech rychle roste. Samsung před dvěma lety uvedl prsten Galaxy Ring a podle dostupných informací již připravuje druhou generaci. Společnost Oura mezitím nabízí pátou generaci svého prstenu s funkcemi pro sledování krevního tlaku, spánku i AI analýzu zdravotních dat.
Apple má za sebou dlouholeté zkušenosti a do tohoto segmentu by vstupoval až ve chvíli, kdy technologie dozrály do stavu, kdy je je možné masově nasazovat. Stejnou strategii zvolil například u chytrých hodinek nebo bezdrátových sluchátek. I přes to jde ale stále jen o spekulace založené na jednom úniku, není zde nic oficiálního. Není proto jisté, zda se projekt chytrého prstenu od Applu skutečně dostane do finální produkce, nebo zůstane pouze ve fázi interního vývoje.
Zdroj: intomobile.com
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