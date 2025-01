Česká pošta a eDoklady: začátek dobrý, ale ten konec… [zkušenost]

Zdroj: Dotakomenie.cz

eDoklady, relativně nová aplikace, která uchovává elektronickou verzi občanského průkazu, přičemž aplikace jako takové slouží i pro prokazování totožnosti. Nedávno jsme se dočkali značného rozšíření, včetně České pošty. Viděl jsem reportáž v televizi a vše vypadalo idylicky, rychle a komfortně. Konečně jsem měl tu možnost vyzkoušet tuto metodu a zde je má zkušenost.

eDoklady lze nově použít na dalších místech, i u volebních komisí

Stejně se to zadrhlo

Přišlo mi doporučené psaní a samozřejmě jsem nebyl doma. I proto jsem se rozhodl, že tentokrát vyrazím na pobočku České pošty bez papírové doručenky a fyzické občanky.

Informaci o zásilce jsem měl v mobilní aplikaci, ale tak nějak zapomněla poslat notifikaci. Dozvěděl jsem se to přes e-mail. S tímto jsem vyrazil na poštu. V jejich aplikaci jsem si nechal zobrazit čárový kód a paní za přepážkou ho bez problémů načetla.

Samozřejmě jsem musel prokázat svou totožnost a ejhle, narazil jsem na pracovnici, pro kterou to byla premiéra, tedy využití aplikace eDoklady. Vytáhla papír s návodem a začala naklikávat nějakou aplikaci. Neviděl jsem jí do monitoru, ale trochu to trvalo. Asi ji spouštěla poprvé takto v práci. Trocha trpělivosti, ale zvládla to. Takže proškolení dobré. Jen podotýkám, že se nejednalo o mladou paní, ale i tak to zvládla.

Paní mě vyzvala k načtení QR kódu, který byl za sklem. Odlesk trochu vadil, ale podařilo se. V aplikaci jsem následně potvrdil, že chci sdílet konkrétní informace. Byly všechny vypsány, takže jsme měl hned přehled. Aplikace reaguje rychle a následné odeslání a potvrzení o sdílení bylo také rychlé. Problém ale teprve přišel.

Česká pošta sice má vybavení na ověření přes eDoklady, ale tak nějak zapomněli na integraci do svého systému. Paní za přepážkou byla lehce zmatená, ale hned si přizvala mladého kolegu, který ji poradil. Bohužel jsme byli oba překvapeni. Sice v aplikaci na ověření totožnosti měla mé údaje, ale nějaké tlačítko na potvrzení a přepsání do jejich systému zde nebylo. Musela tedy vytáhnout tužku a papír a následně opsat číslo občanky z monitoru. Následně ho zapsala do nějakého „archaického“ a nepřipraveného systému České pošty.

To jako vážně? Takhle to nedokončit? Co tak nějakou pořádnou integraci, aby to bylo na kliknutí a vynechat opisování. Paní rozladěná, já překvapený. Skutečně jsem si nepředstavoval, že tak velká firma jen vylepí papírové QR kódy na přepážkách a pak nechá zaměstnance ručně opisovat číslo z jedné aplikace do druhé.

Měl bych pochopení, pokud by se jednalo o nějakou absolutní novinku, ale eDoklady jsou zde nějakou dobu a měli dost času na pořádnou integraci. Pokud to vezmu jako ve škole a zhodnotím tuto integraci, nebo spíš digitalizaci, tak to bude za mě takto:

stát za 1

paní za přepážkou za 1 (byla to její premiéra)

Česká pošta za 4

Snad vyřeší tento nedodělek a i pro zaměstnance za přepážkou to bude na pár kliknutí. Zatím tedy fyzická občanka je rychlejší. Ze strany státní aplikace je vše dobré a jediný zádrhel je na straně České pošty.

