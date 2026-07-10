WhatsApp nově upozorní na narozeniny vašich kontaktů. Nová funkce je zatím ve vývoji

Zdroj: Dotekamanie.cz
Meta pracuje na nové funkci pro WhatsApp, která uživatele upozorní na narozeniny jejich kontaktů. Připomínky se objevily v beta verzi aplikace pro Android a připomínají funkci, která se proslavila v rámci sociální sítě Facebook.
WhatsApp by v budoucnu mohl upozornit na narozeniny
Novinka se objevila ve verzi aplikace WhatsApp Beta 2.26.27.3 pro Android. Aplikace nabídne speciální sekci se seznamem nadcházejících narozenin kontaktů. V den narozenin pak uživatel obdrží upozornění. Jedná se tak o praktické rozšíření aplikace, protože mnoho lidí už dnes používá WhatsApp právě k posílání narozeninových přání.
Připomínky narozenin navazují na další připravovanou novinku, kterou je ověřování věku uživatelů. To má potvrdit, že uživatel splňuje minimální věkovou hranici pro používání služby, a současně umožní aplikaci WhatsApp získat datum narození.
Nová funkce samozřejmě vyvolává otázky týkající se ochrany soukromí. V poslední době se razantně rozšiřuje množství údajů, které WhatsApp zpracovává. Nedávno například přišla nová funkce pro uživatelská jména jako alternativu ke sdílení telefonního čísla.
V současné beta verzi zatím chybí možnost nastavit, kdo uvidí rok narození nebo zda bude datum narození vůbec sdílené s ostatními. Jelikož je funkce stále ve vývoji, je pravděpodobné, že se možnost nastavení změní. Zatím se připomínky narozenin testují pouze v aplikaci pro Android. Kdy se dostanou mezi všechny uživatele, zatím není jasné, ale vzhledem k tomu, že je vývoj teprve v rané fázi, budeme si muset ještě nějakou chvíli počkat na větší detail a uvedení do ostrého provozu.
Zdroj: neowin.net
Komentáře