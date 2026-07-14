Apple žaluje OpenAI. Tvrdí, že při vývoji AI hardwaru využívá jeho obchodní tajemství

Zdroj: OpenAI
Vztahy mezi Apple a OpenAI se vyostřují. Apple podal žalobu, ve které obviňuje OpenAI z využívání jeho důvěrných obchodních informací při vývoji nové generace AI zařízení. Podle společnosti se na údajném přenosu citlivých dat podíleli také dva bývalí zaměstnanci Applu.
Apple a OpenAI na ostří nože
Podle dostupných informací žaloba míří na OpenAI, její hardwarovou divizi io Products i bývalé zaměstnance Applu Tanga Tana a Changa Liua. Tang Tan dnes působí jako šéf hardwarového vývoje v OpenAI. Do firmy přešel po převzetí startupu io Products, který založil bývalý hlavní designér Applu Jony Ive. Během svého působení v Applu se podílel na vývoji produktů, mezi které patřily iPhony nebo Apple Watch. Chang Liu nastoupil do OpenAI letos poté, co pracoval jako elektrotechnický inženýr v Applu.
Podle žaloby nešlo o selhání jednotlivců, ale o koordinovanou snahu získat interní informace týkající se vývoje produktů, výroby i dodavatelského řetězce. Apple tvrdí, že Tang Tan měl při náboru nových zaměstnanců vybízet uchazeče k přinášení interních komponent nebo neveřejných informací z Applu. Chang Liu pak podle firmy po odchodu údajně přechovával citlivé soubory a bez oprávnění přistupoval k důvěrným technickým datům.
Žaloba souvisí s rostoucími ambicemi OpenAI v oblasti hardwaru. Společnost po akvizici io Products spolupracuje s Jonym Ivem na vývoji nové generace zařízení využívajících umělou inteligenci. Apple tvrdí, že OpenAI při jejich návrhu neoprávněně využívá znalosti získané z interních vývojových procesů Applu místo vlastního nezávislého výzkumu.
Společnost se u soudu domáhá finanční náhrady škody a zároveň požaduje, aby OpenAI přestala údajně získané obchodní tajemství využívat k vlastnímu prospěchu. Součástí žaloby je i požadavek na vrácení nebo zničení všech důvěrných materiálů Applu, které má žalovaná strana k dispozici.
Zdroj: androidauthority.com
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