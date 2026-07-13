Realme odhalí Narzo 100x 5G již za pár dnů

Realme Narzo 100x 5G | Zdroj: Amazon
Společnost Realme finišuje s novým přírůstkem do řady Narzo, kam přesně ve středu 15. července dorazí model nesoucí název Narzo 100x 5G. Čínský výrobce má spuštěnou produktovou stránku, která potvrzuje dřívější spekulace. Díky tomu je také známa konečná podoba telefonu. Chystané zařízení bude hlavně vynikat velkou baterií se slušnou výdrží.
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Do základní výbavy se dostane 6,67palcový displej s maximálním jasem 1 200 nitů a 144Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon zajistí osmijádrový procesor Dimensity 6300 od MediaTeku. Nejvyšší paměťová konfigurace nabídne až 14GB operační paměť RAM po virtuálním rozšíření a 256GB interní úložiště.
U baterie s kapacitou 8 000 mAh je potvrzena technologie rychlého 45W nabíjení. Za zmínku ještě stojí reverzní a bypass nabíjení. Do zadní části lze připsat pouze jeden hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Navíc nasadí notifikační RGB diodu Pulse Light s 9 barvami a 5 rychlostmi. Mobilní hráče potěší systém chlazení o velikosti 5 300 mm².
V samotném základu poběží operační systém Android 16 v rámci vlastního rozhraní Realme UI 7.0. Konstrukce ArmorShell splňuje požadavky certifikací odolnosti IP65 a MIL-STD-810H. Výpis můžeme uzavřít tloušťkou 8,8 mm, stereo reproduktory a dvěma barevnými verzemi (černou, oranžovou). Prodejní cena po přepočtu se má pohybovat okolo 3 342-4 456 Kč.
Zdroje: event.realme.com, fonearena.com, gizmochina.com, gsmarena.com
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