Apple Vision Pro končí, Apple se soustředí na jiné produkty dle uznávaného analytika

Zdroj: Apple
Ještě minulý měsíc to vypadalo, headsety Vision s XR se neobjeví na trhu po nějakou dobu. Všechny indicie naznačovaly, že právě tyto brýle jsou jen pozastaveny, ale počítá se s uvedením dalšího modelu, jen tedy za nějaký delší čas. Situace je ale nakonec drastičtější pro tento typ produktů.
Soustředí se na běžnější brýle
S novými informacemi přichází uznávaný analytik Ming-Chi Kuo, který se zaměřuje i na Apple a jeho dodavatelské řetězce. Dle jeho informací Apple zařízl kompletně produkty Vision. Celé týmy byly přesunuty na vývoj běžných brýlí s AI. Definitivní tečku za Apple Vision měl udělat John Ternus, nový CEO společnosti Apple.
Samotné rozhodnutí se mělo stát před nějakým časem, jen to trvalo delší dobu, než se tyto informace dostaly na veřejnost. Víceméně se jedná i o logické rozhodnutí, jelikož Vision Pro jsou velmi drahé. Vzhledem k tomu, že cena polovodičů stoupá, budoucí verze nemusely být levnější, nebo by jejich cena byla až příliš vysoká, než aby zde byla šance na nějaký úspěch.
Ostatně si lze všimnout, že po uvedení Vision Pro se neodehrál „Apple efekt“, kdy se kdejaká firma přidá a zveřejní svou verzi. Rozhodně se nejednalo o nějaké masivní rozšíření tohoto produktu. Ming-Chi Kuo dodává, že veškeré zdroje Applu v této oblasti se nyní přesouvají na uvedení prvních brýlí s AI bez displeje. Ty mají být uvedeny příští rok.
Brýle s AI a displeje jsou posunuty na rok 2029, aspoň v tuto chvíli. Konkurence ale plánuje uvedení již příští rok. Zřejmě se ale nedočkáme nějakých informací přímo od Applu k celé situaci. Na druhou stranu asi půjde vše vypozorovat kolem udržování systému visionOS. Pokud jsou tyto informace pravdivé a nedojde ještě k nějaké změně, Apple jednoduše přestane vydávat aktualizace pro tento typ produktů.
Zdroje: androidheadlines.com, x.com
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