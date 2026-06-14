Legendární reproduktor Marshall Stockwell vychází ve 3. generaci

• 14. 6. 2026#Ostatní #Příslušenství
Legendární reproduktor Marshall Stockwell vychází ve 3. generaci

Marshall Stockwell III | Zdroj: Marshall

Britská společnost Marshall po dlouhých 7 letech oficiálně představuje v pořadí třetí generaci přenosného reproduktoru Stockwell. Výrobce stále vsází na nezaměnitelný design, který především připomíná klasický pódiový zesilovač s kytarovým popruhem. Proto jsou také použity prémiovější materiály jako mosaz, umělá kůže nebo samet. Po vnitřní stránce sice došlo k minimu změn, ale rozhodně zvyšují uživatelský komfort.

Jde s dobou

Nejdůležitější změnou prošla baterie a samotná výdrž celého zařízení, kde došlo ke zdvojnásobení hodnoty oproti poslednímu zástupci. Nově tedy zvládne přes 40 hodin provozu, přičemž přidaný USB-C port přidává možnost nabíjení jiných zařízení. Navíc článek baterie je uživatelsky vyměnitelný, aby reproduktor předem splňoval nařízení Evropské unie. Spotřební zařízení od roku 2027 totiž budou muset mít vyměnitelnou baterii.

marshall stockwell marshall stockwell

Marshall Stockwell III | Zdroj: Marshall

V dnešním případě můžeme potvrdit opravitelnost v domácích podmínkách například i u popruhu nebo mřížek. Zmínku si rovněž zaslouží zvýšená certifikace odolnosti IP55, 360stupňový poslech díky technologii True Stereophonic či netradiční fyzické ovládače k regulaci basů a výšek. Uvnitř se nachází jeden 65W zesilovač (basový) a dva 31W zesilovače (širokopásmové).

Na výběr jsou dvě barevné verze (černá, krémová) za cenu 229 eur (tj. cca 5530 Kč).

marshall stockwell marshall stockwell

Marshall Stockwell III | Zdroj: Marshall

Zdroje: marshall.com, androidheadlines.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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