Legendární reproduktor Marshall Stockwell vychází ve 3. generaci

Marshall Stockwell III | Zdroj: Marshall
Britská společnost Marshall po dlouhých 7 letech oficiálně představuje v pořadí třetí generaci přenosného reproduktoru Stockwell. Výrobce stále vsází na nezaměnitelný design, který především připomíná klasický pódiový zesilovač s kytarovým popruhem. Proto jsou také použity prémiovější materiály jako mosaz, umělá kůže nebo samet. Po vnitřní stránce sice došlo k minimu změn, ale rozhodně zvyšují uživatelský komfort.
Jde s dobou
Nejdůležitější změnou prošla baterie a samotná výdrž celého zařízení, kde došlo ke zdvojnásobení hodnoty oproti poslednímu zástupci. Nově tedy zvládne přes 40 hodin provozu, přičemž přidaný USB-C port přidává možnost nabíjení jiných zařízení. Navíc článek baterie je uživatelsky vyměnitelný, aby reproduktor předem splňoval nařízení Evropské unie. Spotřební zařízení od roku 2027 totiž budou muset mít vyměnitelnou baterii.
V dnešním případě můžeme potvrdit opravitelnost v domácích podmínkách například i u popruhu nebo mřížek. Zmínku si rovněž zaslouží zvýšená certifikace odolnosti IP55, 360stupňový poslech díky technologii True Stereophonic či netradiční fyzické ovládače k regulaci basů a výšek. Uvnitř se nachází jeden 65W zesilovač (basový) a dva 31W zesilovače (širokopásmové).
Na výběr jsou dvě barevné verze (černá, krémová) za cenu 229 eur (tj. cca 5530 Kč).
Zdroje: marshall.com, androidheadlines.com
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