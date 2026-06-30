Xiaomi 18 a 18 Pro dostávají reálnější obrysy

Xiaomi 17 Pro | Zdroj: Mi
Čínská společnost Xiaomi po letních prázdninách oficiálně představí novou generaci telefonů, která podle posledních úniků bude obsahovat minimálně tři zástupce. Po spekulacích kolem 18 Pro Max konečně dostává prostor očekávaná dvojice s označením 18 a 18 Pro. Postupně zveřejňované informace až nyní začínají vytvářet ucelenější představu o obou telefonech.
Postrach konkurence
Xiaomi 18 by si měl připsat 6,4palcový panel s 2K rozlišením, pod kterým poběží výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 od Qualcommu a 7 200mAh článek baterie včetně podpory technologie 100W nabíjení. Samozřejmostí bude i bezdrátové řešení.
Do zadní části lze zatím připsat hlavní 200MPx a 200MPx periskopický objektiv. Ve zbytku výbavy můžeme ještě očekávat ultrazvukovou čtečku otisků prstů a voděodolnost podloženou certifikací.
Do jiné výchozí pozice se dostane provedení Pro, u kterého chtějí nasadit 6,4palcový panel s 2K rozlišením a vlastní technologií Privacy Display. Hlavní výkon zaštítí totožný čipset, kde navíc zmiňují až 16GB operační paměť RAM. Celkovou výdrž obstará baterie o velikosti 7 000 mAh se stejnými technologiemi jako u Xiaomi 18.
Zadní stranu obsadí hlavní 200MPx, 200MPx periskopický a 50MPx ultraširokoúhlý objektiv. Ke všemu u nich nemá opět chybět druhý 4palcový displej s funkcemi umělé inteligence. Seznam prozatím uzavírá ultrazvuková čtečka otisků prstů, zvýšená voděodolnost a vyhrazené tlačítko pro vyvolání umělé inteligence.
Vzhledem k oznámení nejdříve až během září, tak další podrobnosti mohou dorazit v následujících týdnech.
Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com
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