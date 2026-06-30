OnePlus N6 přichází: Skromná výbava a obří kapacita baterie

• 30. 6. 2026#Android #Smartphony
OnePlus N6 přichází: Skromná výbava a obří kapacita baterie

Zdroj: OnePlus

Nějakou dobu se spekulovalo, že by značka OnePlus mohla představit novou linii mobilů. Sice jsou zde stále spekulace kolem stažení z globálního trhu, nebo třeba z Evropy, i tak zde máme novinku v podobě OnePlus N6.

Lepší základ?

OnePlus N6 nepřichází s novým designovým směrem, jak je vidět na obrázcích níže. I přes větší zadní foto modul je uvedeno ve specifikacích, že na zadní straně je jen jeden snímač s 50 MPx. Je zde ale i druhý, o které nikde není ani zmínka, takže to bude jen nějaký nápomocný senzor. Displej má bohužel HD+ rozlišení, což OnePlus N6 sráží do základní třídy.

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Zdroj: OnePlus

O výkon se navíc stará Dimensity 6360 od Mediateku ve verzi Apex. Nelze tedy očekávat závratné výsledky. Na druhou stranu má OnePlus N6 baterii o kapacitě 8000 mAh, díky čemuž vystupuje tento model z řady. Vysloužil si také vojenskou certifikaci a IP65, takže něco vydrží.

OnePlus N6 má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 5 200 Kč. Zatím se neví, jak to bude s dostupností. Na to si musíme počkat. Novinka asi zaujme ty, kterým nejvíce záleží na velikosti baterie a ceně.

Specifikace OnePlus N6

  • displej: 6,8 palců, LCD, rozlišení HD+ (1570 x 720 pixelů), až 120 Hz, jas 1200 nitů
  • procesor: MediaTek Dimensity 6360 Apex
  • RAM: 4/6 GB
  • úložiště: 128 GB
  • Operační systém: OxygenOS 16.0 založený na Androidu 16
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, CMOS (4 v 1), f/1,8)
      • ? MPx
    • přední: 8 Mpx
  • MIL-STD-810H
  • IP65
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 166,47 x 78,23 x 8,88 mm, 224 gramů
  • baterie a nabíjení: 8000 mAh + 45W

Zdroj: fonearena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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