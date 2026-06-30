OnePlus N6 přichází: Skromná výbava a obří kapacita baterie

Zdroj: OnePlus
Nějakou dobu se spekulovalo, že by značka OnePlus mohla představit novou linii mobilů. Sice jsou zde stále spekulace kolem stažení z globálního trhu, nebo třeba z Evropy, i tak zde máme novinku v podobě OnePlus N6.
Lepší základ?
OnePlus N6 nepřichází s novým designovým směrem, jak je vidět na obrázcích níže. I přes větší zadní foto modul je uvedeno ve specifikacích, že na zadní straně je jen jeden snímač s 50 MPx. Je zde ale i druhý, o které nikde není ani zmínka, takže to bude jen nějaký nápomocný senzor. Displej má bohužel HD+ rozlišení, což OnePlus N6 sráží do základní třídy.
O výkon se navíc stará Dimensity 6360 od Mediateku ve verzi Apex. Nelze tedy očekávat závratné výsledky. Na druhou stranu má OnePlus N6 baterii o kapacitě 8000 mAh, díky čemuž vystupuje tento model z řady. Vysloužil si také vojenskou certifikaci a IP65, takže něco vydrží.
OnePlus N6 má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 5 200 Kč. Zatím se neví, jak to bude s dostupností. Na to si musíme počkat. Novinka asi zaujme ty, kterým nejvíce záleží na velikosti baterie a ceně.
Specifikace OnePlus N6
- displej: 6,8 palců, LCD, rozlišení HD+ (1570 x 720 pixelů), až 120 Hz, jas 1200 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 6360 Apex
- RAM: 4/6 GB
- úložiště: 128 GB
- Operační systém: OxygenOS 16.0 založený na Androidu 16
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, CMOS (4 v 1), f/1,8)
- ? MPx
- přední: 8 Mpx
- zadní: 50 Mpx (hlavní, CMOS (4 v 1), f/1,8)
- MIL-STD-810H
- IP65
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,47 x 78,23 x 8,88 mm, 224 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh + 45W
Zdroj: fonearena.com
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