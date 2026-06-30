Alza Slevy: Příslušenství nejen k mobilům na cestování

Letní sezóna s sebou přináší ideální příležitost pro upgrade technologické výbavy. Internetový obchod Alza.cz spustil vlnu slev na široké spektrum mobilního příslušenství, herních ovladačů a outdoorového vybavení. Vybrané produkty spadly na historická minima, což potěší jak mobilní hráče, tak náročné cestovatele, kteří vyžadují spolehlivý přísun energie nebo precizní ochranu své elektroniky na cestách.
Mobilní herní příslušenství
Proměna chytrého telefonu v plnohodnotnou herní konzoli nebyla nikdy snazší. Pokročilé ergonomické ovladače zajišťují precizní odezvu v akčních titulech i emulátorech a odstraňují veškeré kompromisy spojené s dotykovým ovládáním na displeji. Mezi zlevněnými položkami nechybí prémiové modely kompatibilní s nejnovějšími smartphony i ochranná pouzdra pro bezpečný transport.
- Backbone One PlayStation Edition Mobile Gaming Controller USB-C (Gen 2) (-39 %)
- Backbone One Mobile Gaming Controller USB-C (Gen 2) (-39 %)
- Backbone One pro iPhone (Lightning) – Mobile Gaming Controller (Gen 2) (-34 %)
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Nabíjení a záložní energie
Dostatek energie pro všechna chytrá zařízení je základním předpokladem pro delší pobyt mimo civilizaci. Výkonné adaptéry s moderní technologií GaN (nitrid gallitý) nabízejí vysokou efektivitu v kompaktním těle, zatímco robustní nabíjecí stanice a solární panely zajistí naprostou energetickou nezávislost na cestách, při kempování nebo při práci v terénu.
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Ochrana a lokalizace elektroniky
Zabezpečení hardwaru před nepříznivými vnějšími vlivy výrazně prodlužuje jeho životnost. Ať už se jedná o spolehlivou ochranu telefonu proti vodě a nečistotám při outdoorových aktivitách, stabilní uchycení v interiéru automobilu nebo pokročilou chytrou lokalizaci domácích mazlíčků za pomoci GPS modulů s monitoringem zdraví.
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Další zajímavé výběry
Mimo hlavní kategorie stojí za pozornost také spolehlivá a rychlá úložná média se snadnou konektivitou, profesionální stabilizační technika pro tvorbu dokonale plynulého videoobsahu z ruky a odolná zavazadla optimalizovaná pro sport a hydrataci při náročných výšlapech.
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