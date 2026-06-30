Gmail Live: Google testuje hlasovou interakci s vašimi e-maily

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google se snaží zapojit svou umělou inteligenci Gemini do každé služby a aplikace, což dokazuje i další novinka v Gmailu. Právě tato služba už má jednu integraci v podobě asistenta, který umí napomáhat i s překladem nebo se sepsáním odpovědi, ale chystá se další vylepšení.
Gmail Live
Novinka se jmenuje Gmail Live a funguje obdobně jako Gemini Live. Jedná se tedy o konverzační rozhraní samotného klienta pro e-maily, které má svou vlastní grafické zpracování. Jak můžete vidět níže, dost se podobá Gemini Live a v podstatě se jedná o takové trochu jiné hledání. V tomto případě Gemini bere vaše konverzace jako zdroj informací, které používá pro odpovědi.
Zdroj: 9to5google
Rozhraní také prozrazuje, že zde nebudou zatím nějaké pokročilé funkce, jen hlasové zadávání. Své místo si našlo ve vyhledávání, odkud se aktivuje. Podobná funkce se již nyní zavádí do Google Keep a Google Dokumentů. Stejně jako tomu bylo u jiných novinek tohoto typu, je zatím v beta testování.
Navíc je omezená jen na platící uživatele, tedy konkrétní ty, kteří mají Google AI Pro a Ultra. Testování se ale zatím nedostalo za hranice USA, ale vzhledem k tomu, že u nás funguje normálně Gemini Live, nic nebrání, aby i Gmail Live přišel do Česka. Jen si tedy budeme muset chvíli počkat.
Zdroj: 9to5google.com
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