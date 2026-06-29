Letní Vodafone nabídky: Pevný internet za 199 Kč, balíček Giga Kombo a telefony za korunu

Operátor Vodafone spustil sérii zvýhodněných akčních nabídek, které jsou zaměřeny na fixní domácí připojení, kombinované balíčky služeb a hardwarové pobídky. Tyto časově omezené akce reagují na poptávku po cenově dostupnější domácí konektivitě a modernizaci koncových mobilních zařízení bez vysokých počátečních investic. Všechny nabídky jsou dostupné pod hlavičkou společnosti Vodafone Czech Republic.
Pevný internet s akční startovací cenou 199 Kč
Hlavním lákadlem pro nové zákazníky hledající samostatné domácí připojení je akce na pevný internet za 199 Kč měsíčně. Tato zvýhodněná sazba je navržena jako vstupní pobídka a platí pro úvodní období od sjednání služby. Vztahuje se na různé technologické typy připojení podle dostupnosti na konkrétní adrese, což zahrnuje optické sítě, kabelové rozvody i fixní LTE/5G připojení vzduchem. Po uplynutí akčního období přechází tarif na standardní ceníkovou cenu.
Giga Kombo: Konvergentní řešení pro náročné domácnosti
Pro uživatele, kteří vyžadují komplexní služby, je k dispozici kombinovaný balíček Giga Kombo. Tento produkt v sobě integruje vysokorychlostní pevný internet a digitální televizi Vodafone TV. Je ideální pro rodiny a domácnosti s vysokými nároky na stabilitu sítě, plynulé streamování videoobsahu ve vysokém rozlišení nebo online hraní. Součástí televizní platformy je přístup k širokému spektru tematických programů a pokročilým funkcím, jako je zpětné zhlédnutí.
Chytrý telefon za symbolickou korunu k tarifu
Třetím pilířem aktuálních zvýhodnění je hardwarová akce s neomezenými mobilními tarify. Zákazníci, kteří si aktivují vybraný neomezený tarif s podporou 5G sítě nebo na něj upgradují, mají možnost získat nový smartphone za symbolickou cenu 1 Kč. Nabídka pokrývá vybrané modely dostupných značek a umožňuje snadnější přechod na moderní mobilní standardy s minimální počáteční finanční zátěží. Služba je podmíněna dodržením smluvních podmínek a minimálního měsíčního plnění.
Specifikace akčních nabídek
- Giga Kombo
- Služba spojuje vysokorychlostní pevný internet a digitální televizi Vodafone TV do jednoho vyúčtování.
- Nabídka je navržena pro kompletní zajištění datových a multimediálních potřeb moderní domácnosti.
- Telefon za korunu
- Možnost pořízení vybraného chytrého telefonu za dotovanou cenu 1 Kč.
- Aktivace je vázána na pořízení nebo přechod na určený neomezený mobilní tarif.
- Pevný internet za 199 Kč
- Zvýhodněná měsíční poplatková sazba ve výši 199 Kč platná pro nové aktivace.
- Akční cena je fixována na pevně stanovené úvodní měsíce užívání služby.
Detailní parametry, ověření dostupnosti internetu na konkrétní adrese a kompletní smluvní podmínky jsou k dispozici na oficiálních stránkách operátora v sekcích pro Giga Kombo, Telefon za korunu a Pevný internet.
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