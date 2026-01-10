WhatsApp chystá podporu uživatelských jmen: skončí éra sdílení telefonních čísel?

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp připravuje jednu z nejvýznamnějších změn za poslední roky. Podporu uživatelských jmen. Ačkoliv oficiálně zatím funkci nepředstavil, vše nasvědčuje tomu, že by měla být spuštěna ještě letos. První náznaky přitom odhalili vývojáři a testeři už v betaverzi 2.26.1.32 pro Android.
Jedno uživatelské jméno vládne všem platformám, nejen WhatsApp
Hlavním cílem této novinky je ochránit citlivé údaje, konkrétně telefonní čísla. V budoucnu už při navazování kontaktu přes WhatsApp nebude nutné sdílet své číslo. Místo toho si uživatelé budou moci zvolit unikátní uživatelské jméno ve formátu @uživatel, podobně jako na Instagramu nebo Facebooku.
WhatsApp navíc plánuje umožnit rezervaci stejného uživatelského jména, jaké už člověk používá právě na těchto platformách. Tím vznikne propojená identita napříč aplikacemi Meta, což značně usnadní hledání a komunikaci napříč sociálními sítěmi i messengery.
Pokud uživatel zvolí používání uživatelského jména, jeho telefonní číslo zůstane při navázání konverzace skryté. Obě strany jej uvidí pouze tehdy, pokud si navzájem uloží na sebe kontaktní údaje. V ostatních případech bude konverzace probíhat pouze prostřednictvím uživatelského jména, čímž se zásadně zvyšuje ochrana soukromí při komunikaci s neznámými osobami, skupinami nebo firmami. Funkce bude zcela volitelná, a kdo bude chtít i nadále komunikovat tradičně přes telefonní číslo, bude moct v tom bez omezení pokračovat.
Jak to bude fungovat v praxi?
V rámci testované betaverze se uživatelské jméno zobrazuje na místě telefonního čísla v detailu kontaktu. Vyhledávání nových uživatelů bude možné zadáním @uživatelského_jména přímo ve vyhledávání. Při odeslání zprávy přes uživatelské jméno se čísla obou stran skryjí, dokud nedojde k jejich vzájemnému uložení v kontaktech.
To nejen usnadní anonymní komunikaci, ale také může změnit způsob, jakým firmy a zákazníci spolupracují přes WhatsApp. Sdílení kontaktu skrze uživatelské jméno může být bezpečnější a přirozenější – například na vizitkách, sociálních sítích nebo v podpůrných systémech. WhatsApp zatím oficiální datum spuštění nezveřejnil, ale testování uživatelských jmen v betaverzích signalizuje, že ostré nasazení je za dveřmi.
